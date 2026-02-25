Attualità

Il ritorno dei CD musicali: un formato che resiste oltre le previsioni

I CD tornano lentamente grazie a nostalgia, edizioni speciali e nuovo interesse di giovani e collezionisti.

di Marzio Amoroso - 25 Febbraio 2026

Per anni il CD è stato considerato un formato destinato a scomparire, superato dallo streaming e marginalizzato da un mercato che sembrava aver voltato pagina. Eppure, negli ultimi anni, il disco compatto sta mostrando segnali di vitalità che sorprendono analisti e appassionati. Non si tratta di una rinascita paragonabile a quella del vinile, ma di un ritorno graduale, alimentato da dinamiche culturali e commerciali che stanno ridefinendo il ruolo del supporto fisico.

Un oggetto che torna a contare

Il CD non vive un revival tecnologico, bensì simbolico. Le vendite, pur lontane dai numeri del passato, hanno smesso di calare e in alcuni mercati sono tornate a crescere. A trainare questa inversione sono le edizioni speciali, i packaging curati, i contenuti esclusivi che trasformano il disco in un oggetto da possedere e non solo da ascoltare. Gli artisti lo utilizzano come estensione narrativa dell’album, un modo per offrire ai fan qualcosa che lo streaming non può replicare.

La riscoperta delle nuove generazioni

A sorprendere è soprattutto l’interesse di millennial e Gen Z, che vedono nel CD un oggetto quasi vintage, un frammento di un’epoca analogica mai vissuta. Il gesto di inserire un disco, sfogliare un booklet, ascoltare un album dall’inizio alla fine diventa un rituale, un modo per rallentare e dare valore all’ascolto. In un mondo dominato dall’istantaneità, il CD rappresenta un’esperienza più consapevole e tangibile.

Un formato fragile ma significativo

Il suo ritorno convive con limiti evidenti, la scarsità di lettori dedicati, l’assenza del supporto nelle auto più recenti, la concorrenza del vinile che continua a dominare la scena fisica. Tuttavia, proprio questa fragilità contribuisce a definire la sua nuova identità. Il CD non è più lo standard, ma una scelta. Un gesto che comunica appartenenza, attenzione, desiderio di possesso.