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Il rituale del Tawaf nella Grande Moschea della Mecca in timelapse

Un milione e mezzo di pellegrini per la circumambulazione della Kaaba

di Askanews -

Milano, 25 mag. (askanews) – I pellegrini musulmani compiono il rituale del tawaf, la circumambulazione della Kaaba, alla vigilia dell’inizio dell’hajj, il sacro pellegrinaggio e quinto pilastro dell’Islam. Secondo un funzionario saudita, oltre 1,5 milioni di pellegrini sono arrivati in Arabia Saudita dall’estero per l’imminente hajj, superando il numero di visitatori internazionali dello scorso anno, nonostante la guerra in Medio Oriente. Le autorità hanno adottato misure di sicurezza straordinarie.

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