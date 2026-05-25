Cultura & Spettacolo

Asta musicale Bolaffi per Bon Jovi, Bowie ecc (TUTTE LE FOTO)

Una chitarra autografata parte da 600 euro...

di Daniel Walker - 25 Maggio 2026

Caccia al cimelio musicale con l’asta Bolaffi. Se i muri delle nostre camerette potessero parlare, racconterebbero di sogni, poster e canzoni che hanno segnato la nostra adolescenza. Ma se vi dicessimo che quei sogni oggi si possono comprare?

Asta Bolaffi: cosa viene battuto

Il prossimo 4 giugno, Torino diventerà la capitale mondiale del feticismo pop-rock con un’asta musicale da non perdere. Aste Bolaffi torna infatti con l’appuntamento più atteso da collezionisti e amanti del gossip musicale. Una maxi vendita di memorabilia che sta già facendo impazzire i fan di tutto il pianeta. Il pezzo forte? Un giubbotto che ha fatto la storia della moda e del rock.

Jon Bon Jovi e quel giubbotto Dolce&Gabbana che infiammò Wembley nel 1995

Il re indiscusso del catalogo è l’iconico giubbotto realizzato su misura da Dolce&Gabbana per Jon Bon Jovi. Correva il 25 giugno 1995 e il rocker più sexy degli anni Novanta saliva sul palco del Wembley Stadium di Londra davanti a 72mila spettatori urlanti per la prima data del leggendario “These Days Tour”.

Quel look, perfetto connubio tra lo stile glam-rock dell’epoca e il tocco sartoriale italiano, è rimasto impresso nella memoria collettiva grazie anche al video ufficiale “Live from London”. Oggi quel pezzo di storia della moda e della musica può essere vostro: il lotto 59 parte da una base d’asta di 5mila euro. Ma i rumors scommettono già su rilanci da capogiro tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Da David Bowie a Slash: tutti i segreti della caccia al cimelio

Ma le chicche per i guardoni del rock non finiscono qui. Per chi ha amato il Duca Bianco, c’è in palio un rarissimo ritratto fotografico autografato da David Bowie in persona (base 1.500 euro). Sognate di fare gli assoli come i Guns N’ Roses? Occhi puntati sulla chitarra elettrica Ibanez autografata dal mitico Slash (lotto 93, base 600 euro).

Tra le curiosità più intime che fanno gola ai fan, spicca anche la pelle di tamburo usata da Charlie Watts e firmata da tutti i membri dei Rolling Stones. Oltre a un vinile siglato a quattro mani dalle regine indiscusse del soul, Aretha Franklin e Whitney Houston.

Per i cultori della psichedelia, il vero colpaccio potrebbe essere l’opera d’arte originale realizzata da Storm Thorgerson per la storica copertina dell’album “Animals” dei Pink Floyd (base 6mila euro).

Mina, Battisti e De André: il gossip vintage della canzone d’autore italiana

Non solo leggende internazionali. Aste Bolaffi (nella Sala di via Cavour 17 a Torino e in modalità Internet Live) apre le danze con i segreti e i successi del nostro cantautorato. Tra i 265 lotti totali spuntano vinili autografati da mostri sacri come Lucio Battisti, Fabrizio De André e Rino Gaetano.

La vera chicca “rosa” della sezione italiana? Le rarissime incisioni inedite di tre primedonne assolute della nostra musica: Mina, Milva e Ornella Vanoni, con basi d’asta che partono da 4mila euro. Un viaggio nostalgico che arriva fino ai giorni nostri, toccando i cimeli di icone pop contemporanee del calibro di Laura Pausini, Ligabue e Vasco Rossi. Tutti pronti a fare la propria offerta.