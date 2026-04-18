Esteri

Il Tax Day del presidente Trump

di Cinzia Rolli - 18 Aprile 2026

Il 15 aprile ha segnato la scadenza principale per la dichiarazione dei redditi negli Stati Uniti (Tax Day), con il governo Trump che ha celebrato l’entrata in vigore di diverse misure del pacchetto fiscale “One Big Beautiful Bill” (Obbb).

Il termine ultimo ufficiale per presentare i documenti e pagare le tasse dovute era la mezzanotte del 15 aprile. Chi non è riuscito a presentare la dichiarazione potrà richiedere un’estensione automatica di sei mesi (fino al 15 ottobre), ma comunque solo dopo aver pagato una stima approssimativa delle tasse entro metà aprile per evitare sanzioni.

Il Presidente ha definito questa stagione fiscale l’inizio di una “nuova età dell’oro”, vantando rimborsi medi più alti grazie alle sue riforme. Il Tesoro ha riferito che oltre 53 milioni di contribuenti hanno già beneficiato di almeno uno dei nuovi sgravi previsti.

Trump ha più volte dichiarato: “Nessuna tassa sulle mance, nessuna tassa sugli straordinari, nessuna tassa sulla Social Security” vantando queste scelte economiche come il miglior risultato di sempre. E molti americani stanno davvero beneficiando delle modifiche fiscali contenute nella legge: il rimborso medio in questa stagione tributaria è stato di 3.521 dollari, circa 350 dollari in più rispetto all’anno scorso.

La Casa Bianca ha affermato che il denaro extra rimasto nelle tasche delle persone aiuterà a far girare l‘economia. In realtà molte famiglie appartenenti al ceto medio scoprono solo ora che i vantaggi sono molto ridotti a causa delle modalità di strutturazione delle detrazioni fiscali. Alcuni lavoratori, tra cui camionisti e impiegati nel settore ferroviario, sono esclusi dai benefici fiscali sugli straordinari.

La detrazione sulla Social Security non si applica sui redditi molto bassi né a quelli più alti. E lo sgravio sulle mance è limitato a 25 mila dollari. Nel frattempo sono le famiglie con redditi più alti ad ottenere i maggiori vantaggi: circa il 60% dei risparmi fiscali della legge di Trump è destinato al quinto più ricco delle famiglie con redditi superiori a 217 mila dollari, secondo il Tax Policy Center.

I nuclei familiari più ricchi potrebbero risparmiare milioni di dollari grazie a benefici fiscali su tutto, dagli jet privati alle eredità multimilionarie. Il raddoppio dell’esenzione sulla tassa di successione (fino a 30 milioni per le coppie) è stato il provvedimento più vantaggioso per l’1% più ricco della popolazione. Ci sono benefici anche per i contribuenti a reddito più basso o medio, ma nel complesso esistono sicuramente molti più tagli fiscali man mano che si sale nella scala dei redditi.

Alcuni sondaggi suggeriscono che molti americani non sentono di trarre grande beneficio dalla nuova legge. Ciò a causa della guerra, dell’aumento dei prezzi della benzina e di altri costi economici. Il Presidente ha lodato la sua stessa riforma del fisco, dichiarando che “finalmente gli americani tengono per sé i propri soldi”.

I Democratici accusano invece la sua amministrazione di aver creato agevolazioni su misura per le proprietà immobiliari di lusso.