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L’identikit torna con Ted Bundy: ora online l’ultima puntata sul nostro canale YouTube

di Redazione - 18 Aprile 2026

Una storia che ha cambiato per sempre il modo in cui il mondo guarda ai serial killer. Un volto affascinante, un sorriso disarmante, una doppia vita costruita con precisione chirurgica. Sul nostro canale YouTube è finalmente disponibile la sedicesima puntata de L’identikit, il podcast crime che analizza i casi più oscuri e inquietanti della cronaca nera internazionale.

In questo nuovo episodio entriamo nella storia di Ted Bundy, il caso che ha ridefinito il concetto stesso di mostro: un uomo colto, carismatico, capace di far credere a tutti – amici, colleghi, investigatori – di essere qualcuno di completamente diverso da ciò che era davvero.

L’identikit, Ted Bundy: cosa approfondiremo in questa puntata?

In questo episodio non ci limiteremo a ripercorrere i fatti, ma proveremo a ricostruire il profilo psicologico e il contesto che hanno reso questa storia uno dei casi più studiati e inquietanti della criminologia mondiale:

Il contesto: Chi era Theodore Robert Bundy, tra laurea in psicologia, ambizioni politiche e una facciata di normalità che nessuno mise mai in discussione.

Chi era Theodore Robert Bundy, tra laurea in psicologia, ambizioni politiche e una facciata di normalità che nessuno mise mai in discussione. La maschera: Come un uomo descritto da chi lo conosceva come intelligente e affabile sia riuscito a uccidere per anni senza essere fermato, sfruttando il proprio fascino come arma principale.

Come un uomo descritto da chi lo conosceva come intelligente e affabile sia riuscito a uccidere per anni senza essere fermato, sfruttando il proprio fascino come arma principale. Il modus operandi: Le tecniche di adescamento, i travestimenti, le evasioni dal carcere e l’escalation di violenza che alla fine lo tradì.

Le tecniche di adescamento, i travestimenti, le evasioni dal carcere e l’escalation di violenza che alla fine lo tradì. Le crepe nelle indagini: Le incongruenze, i ritardi e i momenti in cui il sistema avrebbe potuto fermarlo prima – e non lo fece.

Le incongruenze, i ritardi e i momenti in cui il sistema avrebbe potuto fermarlo prima – e non lo fece. L’identikit: Chi era davvero l’uomo che sorrideva alle telecamere durante il processo? Un narcisista calcolatore, uno psicopatico di successo, o il prodotto silenzioso di dinamiche che nessuno aveva voluto vedere?

L’obiettivo de L’identikit è andare oltre la superficie dei fatti. Attraverso l’analisi delle testimonianze, delle indagini e del contesto psicologico del caso, cerchiamo di comprendere come possano nascere storie così estreme e di restituire una prospettiva più profonda su ciò che si nasconde dietro il volto di chi compie il male.

La puntata è disponibile ora sul nostro canale YouTube. Iscrivetevi, attivate la campanella e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo episodio.

Se ti sei perso le altre puntate puoi recuperarle qui: L’identikit