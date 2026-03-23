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”Il termometro della Serie A”

Una nuova rubrica per i nostri lettori, "IL TERMOMETRO DELLA SERIE A". Ogni settimana 3 partite in evidenza

di Marzio Amoroso - 23 Marzo 2026

Ogni giornata di campionato vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 30° Giornata di Serie A

SALE → squadra sorpresa in positivo

STABILE → squadra che conferma le attese senza sorprese

SCENDE → squadra deludente

SALE – Como

La squadra di Fàbregas non si ferma più nella corsa Champions. La partita si apre subito con un regalo inatteso, Moreo sbaglia, Diao ringrazia e al 7’ firma il suo primo gol in campionato e poco dopo serve poi un assist perfetto a Douvikas, che raddoppia senza troppi complimenti. Nella ripresa sale in cattedra il talento di Baturina che inventa si inventa un gran gol. Al 75’, Nico Paz si unisce alla festa con una conclusione precisa e Perrone complete la serata con la manita finale. Una squadra che diverte, segna e soprattutto vince. QQQuando vinci cinque volte di fila in Serie A non è più un caso, è un messaggio. Il Como si porta al 4° posto in classifica e mette nel mirino il Napoli che si trova solo a 5 lunghezze

STABILE – Atalanta

L’Atalanta continua la sua risalita in Serie A superando un Verona affamato di punti salvezza. Il match si sblocca al 37’, quando Zappacosta trova l’angolo giusto dal limite e batte un Montipò incolpevole. Nella ripresa i bergamaschi sfiorano il raddoppio con Krstovic, che davanti al portiere tenta un pallonetto elegante ma colpisce la parte alta della traversa. L’Hellas reagisce con coraggio, prende campo e aumenta la pressione, trasformando il finale in un assedio. A blindare il risultato ci pensa un super Carnesecchi, decisivo con due interventi che valgono tre punti preziosi per la Dea.

SCENDE – Inter

L’incubo di una storia già vissuta. I nerazzurri non vanno oltre il pareggio nella gara che chiude la 30ª giornata di Serie A prima della pausa per le Nazionali. L’Inter parte fortissimo e passa in vantaggio dopo meno di un minuto con Pio Esposito, bravo a colpire di testa sull’assist perfetto di Nicolò Barella. La partita resta vivace, con occasioni da entrambe le parti e ritmi alti, la capolista cerca i tre punti per mantenere il distacco dal Milan, mentre i viola provano a risalire la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. Nel finale Ndour trova il pareggio, riportando alla mente dei ragazzi di Chivu quanto accaduto lo scorso campionato.