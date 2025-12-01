Attualità

Fumata nera a Roma, a Genova lavoratori ex Ilva riprendono il blocco stradale

Dopo l'incontro flop al Mimit riparte la protesta a Cornigliano

di Martino Tursi - 1 Dicembre 2025

Fumata nera a Roma, i lavoratori dell’ex Ilva a Genova riprendono il blocco stradale. La protesta adesso sarà a oltranza. Perché dall’incontro celebratosi venerdì scorso a Roma, nella sede del ministero dell’Industria e Made in Italy, non sarebbero scaturite rassicurazioni utili a rabbonire la furia dei dipendenti dell’azienda siderurgica. Che temono chiusure e licenziamenti. E che adesso per difendere i livelli occupazionali e l’esistenza in vita della società tornano a protestare scendendo in strada.

Nuovo blocco stradale dei lavoratori ex Ilva a Genova

La rabbia dei dipendenti è tanta. Ed è tracimata nella ripresa, questa mattina, delle proteste nell’area di Cornigliano dove sorge l’impianto produttivo. A spiegare le ragioni dell’iniziativa, le parole di Armando Palombo, Rsu in quota Fiom-Cgil. Che tuona: “L’incontro è andato male, malissimo e si devono vergognare di quello che ci hanno proposto”. Quindi ha rincarato la dose: “Noi ci siamo per dire a tutta l’Italia e al governo che Genova, prima di farsi chiudere questo stabilimento, ne farà di tutti i colori. Lo abbiamo dimostrato la settimana scorsa, il prezzo che gli faremo pagare è altissimo ed è per quello che oggi facciamo quello che abbiamo interrotto giovedì”. Quindi la promessa: “Devono venirci a sfollare con le forze dell’ordine perché noi non molliamo: siamo dalla parte della ragione”.

A che punto è la situazione

Questa mattina, i lavoratori dell’ex Ilva di Genova prima di tornare al blocco stradale hanno tenuto un’assemblea. Che è durata un’ora circa, in cui hanno fatto il punto della situazione. Dal governo sarebbe emersa l’intenzione di mantenere in vita solo il ciclo latta. Troppo poco, per i dipendenti. Che dopo la riunione sono scesi in strada in corteo. Lottano per mille posti di lavoro.