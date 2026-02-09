Giustizia

Apparire imparziali e garantire autonomia: la sfida della magistratura italiana

Il caso Guardiano e le correnti giudiziarie evidenziano quanto conti l’apparenza di imparzialità e la libertà dei magistrati. Analisi approfondita su trasparenza, autonomia e fiducia nelle istituzioni

di Anna Tortora - 9 Febbraio 2026

In una democrazia consolidata, la magistratura non è solo un organo di applicazione della legge: è anche un simbolo di fiducia pubblica, un pilastro della trasparenza e della responsabilità istituzionale. Distinguere tra legittimità formale di un organo, stabilita dalla legge, e giudizio critico sui comportamenti dei singoli magistrati non è un esercizio puramente teorico: è essenziale per garantire che le istituzioni funzionino con correttezza e siano percepite come affidabili dai cittadini.

Il caso Guardiano e l’apparenza di imparzialità

La vicenda del giudice di Cassazione Alfredo Guardiano ha acceso un dibattito intenso. Il magistrato si era pubblicamente impegnato nella campagna per il NO a un referendum, pur essendo chiamato a giudicare sulla sua ammissibilità. Ci si è chiesti: il giudice è realmente imparziale? E come appare agli occhi dei cittadini?

Come evidenzia l’avvocato Giandomenico Caiazza, emerge un principio chiave della giurisprudenza:

“È del tutto ovvio che nessuno ha il diritto di ritenere, perciò solo, che il dott. Alfredo Guardiano sia venuto meno al suo dovere di imparzialità. Ma sorprende che quel giudice non comprenda che, altrettanto ovviamente, per quegli stessi motivi egli possa APPARIRE non imparziale. È la stessa Corte di Cassazione, cui il dott. Guardiano appartiene, a ripetere senza sosta che ciò che conta è innanzitutto che il giudice APPAIA imparziale, prima ancora che esserlo.”

In queste parole, Caiazza sottolinea che l’apparenza di imparzialità è un valore autonomo e fondamentale, indipendente dall’effettiva imparzialità del magistrato. La fiducia pubblica non si fonda solo sul comportamento oggettivo, ma anche sulla percezione che la magistratura trasmette alla società. Un magistrato che appare compromesso può indebolire la credibilità dell’istituzione, anche se agisce correttamente secondo la legge.

Magistrato singolo, associazionismo e correnti interne

Accanto al tema dell’apparenza, vi è un dibattito storico e strutturale: quello dell’associazionismo giudiziario e delle correnti interne. La Costituzione concepisce il magistrato come individuo autonomo, destinato a decidere in base alla legge e al caso concreto. Come spiega Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica:

“La Costituzione concepisce il magistrato come singolo, facente parte di un ordine ma singolo. Un singolo destinato ad applicare la legge al caso concreto. L’associazionismo giudiziario, come tutte le associazioni professionali, dovrebbe essere destinato a funzioni sindacali e culturali.”

Bobbio osserva come, a partire dagli anni Sessanta, alcune correnti abbiano trasformato l’associazionismo in una rete di potere centralizzata, concentrando influenza e controllo nelle mani di pochi, mentre i singoli magistrati continuavano a percepirsi come partecipi del sistema.

“Ben presto, però, sin dagli anni sessanta, menti raffinate, politicamente orientate dalla sinistra politica, hanno iniziato a dare vita alla corporazione giudiziaria che ha usato l’associazionismo per trasformare i singoli in una rete nella consapevolezza che rete significa potere e forza di pressione […] Il risultato? Oggi le correnti controllano, attraverso meccanismi di blandizie e di pressione e punizione, tutti i magistrati.”

Il modello attuale limita la libertà del singolo magistrato e contrasta con il principio costituzionale dell’autonomia individuale. La riforma in corso mira a ridurre il ruolo delle correnti, restituendo autonomia e libertà ai magistrati, aumentando trasparenza, responsabilità e fiducia pubblica.

Secondo Bobbio, le critiche dell’ANM alle riforme riflettono la difesa di posizioni consolidate e la volontà di preservare il potere interno. La veemenza dell’associazione va letta come un segnale della resistenza al cambiamento e della battaglia per il controllo interno, piuttosto che come un’opposizione puramente ideologica.

Libertà, imparzialità e fiducia nella magistratura

L’intersezione tra apparenza di imparzialità e libertà dai condizionamenti interni offre una lezione chiara. Non basta che un magistrato sia tecnicamente imparziale: deve anche apparire tale agli occhi della società. Allo stesso tempo, deve essere libero di esercitare il proprio giudizio senza subire pressioni da correnti interne o reti corporative.

La sfida non è giudicare singoli episodi o individui, ma assicurare che l’intero sistema sia percepito come affidabile, trasparente e giusto. L’integrità della magistratura dipende dall’equilibrio tra regole formali e responsabilità individuale, tra autonomia e controllo, tra realtà e percezione.

Il caso Guardiano e le tensioni interne dell’ANM non sono episodi isolati, ma sintomi di dinamiche profonde. La riforma delle correnti, la difesa dell’imparzialità apparente e il riconoscimento del ruolo del magistrato come singolo rappresentano un’opportunità storica: rafforzare la magistratura, restituirle libertà e credibilità, e garantire che la legge sia applicata con equità, trasparenza e responsabilità.

