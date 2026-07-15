Politica

Elly Schlein chiede le elezioni: “Pronti anche a settembre”

Dopo il flop sulla legge elettorale, Schlein chiede il voto: "Pronti alle elezioni in ogni momento"

di Cristiana Flaminio - 15 Luglio 2026

A Elly Schlein “prudono” le urne: “Pronti per le elezioni a settembre”. La segretaria del Partito democratico è convinta che il governo, dopo il flop sulla legge elettorale e le preferenze, debba rassegnare le dimissioni. Si deve aprire una crisi e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrà indire nuove elezioni. Prima possibile, secondo lo scenario tratteggiato dalla leader democratica. Ne ha parlato in un’intervista radiofonica a Rtl 102.5. In cui Schlein si è detta pronta a tornare fin da subito alle urne.

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Schlein: “Pronti per il voto a settembre”

Schlein è pronta alle elezioni, anche subito pure a settembre. “Noi saremo pronti con le opposizioni in qualunque momento, perché la vera notizia di ieri che è crollata tutta la narrazione di questo governo che si basava sull’idea di una maggioranza solida e compatta e di divisioni presunte tra le opposizioni”, ha detto. E quindi ha aggiunto: “Ieri la fotografia chiara al Paese è stata al contrario, c’è stata una maggioranza divisa: è bastata la prima prova di un voto segreto, mentre tutte le opposizioni hanno agito unitariamente ieri, unitariamente, insieme siamo usciti anche fuori, in piazza al presidio che era stato convocato da +Europa e da altre forze politiche, per dire la stessa cosa”.

“Al Paese serve un’alternativa”

Per Schlein il passaggio al turno delle elezioni è decisivo e inevitabile. “Serve oggi un’alternativa al Paese, perché dopo 4 anni di questo governo, qui ci troviamo con un’Italia che ha la crescita a zero, abbiamo purtroppo i salari tra i più bassi d’Europa, abbiamo le bollette dell’energia che sono invece le più care d’Europa e hanno portato le tasse, la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni, per non parlare delle liste d’attesa nella sanità che si sono allungate all’infinito”. E quindi già lancia gli slogan. “Davanti a tutto questo, noi vorremmo riportare al centro della discussione i bisogni concreti delle persone, che è quello che questa maggioranza non ci ha concesso, perché in un paese così è incredibile che per Giorgia Meloni nel suo governo la priorità fosse quella di cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere”.