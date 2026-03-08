Sport

In bici in rosa: appuntamento a Padova alla fiera del cicloturismo

di nicola santini - 8 Marzo 2026

A Padova la Fiera del Cicloturismo mette al centro il viaggio in bici al femminile, tra i trend più solidi del settore. Anche perché cresce la voglia di muoversi in gruppo, spesso grazie a community online, scegliendo itinerari chiari, ben segnalati e adatti a chi vuole unire pedalata, treno, territorio e un po’ di benessere.

Fiera del Cicloturismo a Padova: tracciati e consigli

Per chi vuole partire con un tracciato rilassante, la Treviso Ostiglia è una scelta pulita. Perché nasce da un’ex ferrovia militare ed è dritta e pianeggiante, oltre a essere la prima ciclovia al mondo certificata Gstc, Global Sustainable Tourism Council. I chilometri operativi sono 85 da Treviso a Cologna Veneta, mentre il progetto prevede 118 chilometri e oggi risultano realizzati 110 fino a Casaleone, in provincia di Verona, con lunghi tratti protetti da filari di alberi e passaggi nel Parco del Sile, dove si pedala sopra le sorgenti del fiume.

Chi preferisce una giornata tra borghi e acqua trova la Ciclovia del Mincio, 45 chilometri tra Peschiera del Garda e Mantova, con passaggio a Borghetto sul Mincio e arrivo lungo i laghi con vista su Palazzo Ducale, partendo da Peschiera, città fortezza Patrimonio Unesco. Chi cerca una grande direttrice trova la Ciclovia del Sole. Tra Verona e Bologna copre circa 150 chilometri prevalentemente pianeggianti sull’ex ferrovia ed è un tratto italiano di EuroVelo 7, da Capo Nord a Malta. Sul mare c’è la Ciclovia dei Trabocchi, che corre a pochi metri dall’Adriatico accanto a queste macchine da pesca in legno, fatte di palafitte e passerelle, oggi spesso riconvertite in ristoranti.

In Umbria la Ciclovia del Trasimeno propone un anello di 59 chilometri, dislivello di circa 180 metri, tra piste protette, strade sterrate e brevi tratti di viabilità ordinaria.

In Liguria la Ciclabile dei Fiori unisce Ospedaletti e San Lorenzo al Mare, con pedalate sospese tra blu e profumo di pitosforo. A Padova il racconto passa anche dai volti. La direttrice della Fiera del Cicloturismo, Pinar Pinzuti, lavora da oltre 15 anni per migliorare le condizioni di chi si muove in bicicletta. Con attenzione particolare alle donne, motivo per cui nel 2022 le Nazioni Unite le hanno assegnato il World Bicycle Day Award. Dal 2021 è ambasciatrice dell’iniziativa internazionale Women in Cycling e dal 2022 è membro di EuroVelo Council.

La fiera dal 27 al 29 marzo

Sui palchi si alternano Monica Consolini, Caterina Zanirato, Paola Giannotti, Ilaria Fiorillo, Silvia Camon, Ilenia Zaccaro, Michela Fenilli, Raffaella Bonomi, Paola Paonessa e Livia Panella. Il 28 marzo torna anche il premio Ho voluto la bicicletta. Terza edizione dedicata a Mariateresa Montaruli, con bando rivolto a donne che promuovono la cultura delle due ruote.