In coma per un farmaco dimagrante online: era insulina

Ricoverata in ospedale e salvata solo perché non era sola a casa

di Dave Hill Cirio - 14 Novembre 2025

Una 31enne di Padova è finita in coma utilizzando un farmaco dimagrante acquistato online.

A Padova in coma per un farmaco acquistato online

Convinta di assumere l’Ozempic, un medicinale molto usato per il diabete di tipo 2 e l’obesità, in realtà, dal flacone aveva assunto non il principio attivo semaglutide, ma insulina. Un ormone che, in persone sane, può provocare un’ipoglicemia grave e portare rapidamente al coma.

Il ricovero immediato le ha salvato la vita

Il caso è stato raccontato da Daniele Mengato, dirigente dell’Unità di Farmacia dell’Azienda ospedaliera di Padova, descritto in un articolo scientifico pubblicato dall’European journal of Hospital Pharmacy.

Dopo aver effettuato l’iniezione, la donna è stata trovata incosciente con una glicemia molto bassa, inferiore a 40: il valore normale è tra 80 e 100. Trasportata d’urgenza in ospedale, ha ricevuto dai medici la somministrazione di glucosio per via endovenosa, poi monitorata attentamente il suo recupero.

Fortunatamente, si è ripresa senza conseguenze gravi. Se fosse stata a casa da sola, non si sarebbe salvata. l’insulina contenuta nel farmaco online, dopo il coma, l’avrebbe uccisa.

Il flacone incriminato

L’analisi del flacone ha mostrato diverse anomalie: assenza di scritte in Braille, obbligatorie nell’Ue, errori di stampa, logo deformato e un testo non in italiano.

Inoltre, il sito web dove la donna aveva acquistato il farmaco non era una farmacia autorizzata, ma un negozio online non regolamentato che vendeva prodotti per il benessere.

L’Azienda ospedaliera di Padova ha segnalato immediatamente il caso all’Agenzia italiana del farmaco e alle autorità competenti. Avviate indagini per identificare le responsabilità e bloccare la vendita di questi prodotti pericolosi.

