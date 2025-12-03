Cronaca

In monopattino investito da una bici elettrica: 15enne gravissimo

il conducente del mezzo elettrico si è dato alla fuga, indagini in corso per identificarlo

di Giorgio Brescia - 3 Dicembre 2025

A Corato in Puglia un gravissimo e singolare incidente che ora fa temere per la vita di un 15enne, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da una bici elettrica mentre guidava un monopattino. Il conducente del mezzo si è allontanato senza prestare soccorso. Le autorità cercano testimoni e visionano le telecamere per identificarlo.

Cosa è successo a Corato

Nella tarda serata del 2 dicembre il quindicenne stava percorrendo il centro storico del paese su un monopattino quando una bici elettrica lo ha travolto. Per l’impatto violentissimo il ragazzo è stato sbalzato a terra. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Corato e successivamente trasferito all’ospedale Bonomo di Andria, dove resta in rianimazione con prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate molto gravi.

Le indagini sul caso del 15enne investito in monopattino da una bici elettrica

Il conducente della bici elettrica ha fatto perdere le sue tracce subito dopo l’incidente. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle videocamere della zona per ricostruire la dinamica e identificare il responsabile. Bici e monopattino sono stati sequestrati come prove.

Secondo alcune indiscrezioni, il sospetto potrebbe essere già stato individuato: si tratterebbe di un giovane che non avrebbe rispettato uno stop. Ora rischia una denuncia per lesioni aggravate e probabilmente per omissione di soccorso. Le autorità invitano chiunque abbia visto qualcosa a farsi avanti, anche con piccoli dettagli o video che possano aiutare le indagini.

La sicurezza e la mobilità urbana al tempo delle biciclette e dei monopattini

L’incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza della micromobilità nei centri storici. Monopattini e bici elettriche sono diffusi, ma spesso le regole e le infrastrutture non bastano a garantire la protezione degli utenti più giovani. Ogni errore può avere conseguenze gravi. In questo caso, la fuga del conducente ha aggravato la sua responsabilità e impedito di fare subito piena luce sull’accaduto.