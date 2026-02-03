Torino

In Tv il ritorno di “Cuori”, la serie “torinese”

di Redazione - 3 Febbraio 2026

Riaprono le porte delle Molinette e “Cuori” torna con la sua terza stagione ambientata negli anni settanta, periodo nel quale la medicina era fatta di intuizione, coraggio e sogni che sembravano impossibili. Delia Brunello e Alberto Ferraris interpretati da Pilar Fogliati e Matteo Martari si ritrovano ancora una volta fianco a fianco, oramai marito e moglie, per farci vivere nuove sfide pronte a cambiare la storia della medicina e legami inediti destinati a far battere il cuore più forte che mai.

Le sei puntate, a partire da domenica 1 febbraio, su Rai1, per la regia del torinese Riccardo Donna, sono arricchite da nuovi personaggi tra i quali un sensitivo, ispirato alla figura di Gustavo Rol, interpretato da Giulio Scarpati. E non mancheranno tante nuove location torinesi tutte da scoprire; chissà se riusciremo a riconoscerle…

Igino Macagno ilTorinese.it