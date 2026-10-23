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Formula 1, Gp Usa ad Austin. Orario prove, qualifiche, gara e dove vederle in Tv

Antonelli a un passo dal titolo mondiale: ad Austin può riportare l’Italia sul tetto del mondo dopo 73 anni

di Lino Sasso - 23 Ottobre 2026

Kimi Antonelli vede il titolo mondiale di Formula 1. Domenica, sul circuito di Austin, il pilota italiano della Mercedes avrà la prima occasione per conquistare matematicamente il campionato del mondo 2026. Un’impresa che riporterebbe il tricolore sul gradino più alto dell’automobilismo internazionale a 73 anni dall’ultimo trionfo di Alberto Ascari, nel 1953. Un appuntamento che potrebbe diventare storico per il motorsport italiano. Il giovane talento bolognese arriva al Gp degli Stati Uniti con un vantaggio di 102 punti sul compagno di squadra George Russell e di 111 su Lewis Hamilton, attualmente terzo in classifica con la Ferrari.

Cosa serve ad Antonelli per conquistare il titolo ad Austin

Per festeggiare il titolo già in Texas, Antonelli dovrà innanzitutto vincere il Gran Premio degli Stati Uniti. Si tratterebbe del nono successo stagionale e il primo della carriera sul circuito di Austin. Non basterà, però, tagliare il traguardo davanti a tutti. Il pilota della Mercedes dovrà sperare anche in una combinazione favorevole dei risultati dei suoi principali inseguitori. Russell dovrà chiudere la gara al nono posto o più indietro, mentre Hamilton non dovrà andare oltre la quinta posizione. Uno scenario possibile, ma tutt’altro che scontato. Anche perché se il titolo piloti sembra ormai indirizzato verso Antonelli, la battaglia per la vittoria ad Austin si annuncia decisamente più aperta.

Verstappen favorito per la vittoria

Max Verstappen parte infatti con i favori del pronostico per il successo nel Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota della Red Bull arriva in Texas in grande forma. Ma soprattutto galvanizzato dopo le vittorie conquistate in Bahrein, Malesia e Singapore. L’obiettivo è quindi proseguire la propria striscia positiva. Il principale avversario dell’olandese sarà proprio Antonelli, determinato a trasformare il primo match point mondiale in una giornata indimenticabile per la Formula 1 italiana. Più difficile, almeno sulla carta, il compito della Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton inseguono un successo che alla scuderia di Maranello manca ad Austin dal 2024, quando a imporsi fu proprio il monegasco. Hamilton, dal canto suo, può contare su un rapporto speciale con il circuito texano, dove ha conquistato cinque vittorie tra il 2012 e il 2017.

I pronostici per le qualifiche

Anche per le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, Verstappen viene indicato come il principale candidato alla pole position. L’olandese punta alla terza partenza dalla prima casella della griglia sul circuito di Austin. Subito dietro c’è Antonelli, considerato il rivale più accreditato nella lotta per il miglior tempo del sabato. Tra gli outsider figura Charles Leclerc, già autore della pole position in Texas nel 2023. Seguono Norris e Russell, mentre Hamilton proverà a conquistare la quarta pole della sua carriera sul tracciato statunitense.

Orario e dove vedere prove, qualifiche e gara

Il programma TV del Gp degli Stati Uniti 2026 e gli orari delle sessioni.

Venerdì 23 ottobre

19:30 Prove Libere 1 (Sky Sport F1 e in streaming su NOW e Sky Go)

23:00 Prove Libere 2 (Sky Sport F1 e in streaming su NOW e Sky Go)

Sabato 24 ottobre

19:30 Prove Libere 3 (Sky Sport F1 e in streaming su NOW e Sky Go)

23:00 Qualifiche (Sky Sport F1 e in streaming su NOW e Sky Go. In differita su TV8 alle 00:30 e in streaming su Tv8.it)

Domenica 25 ottobre

21:00 Gara (Sky Sport F1 e in streaming su NOW e Sky Go. In differita su TV8 alle 22:30 e in streaming su Tv8.it)