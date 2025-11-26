Cronaca

Inondazioni in Thailandia, Hat Yai sommersa

Le piogge torrenziali che hanno colpito la provincia di Songkhla tra il 23 e il 24 novembre hanno trasformato la città in un enorme bacino d’acqua

di Gianluca Pascutti - 26 Novembre 2025

Le recenti inondazioni in Thailandia stanno mettendo in ginocchio il sud del Paese e Hat Yai, uno dei centri urbani più dinamici della regione. La città affronta in queste ore una delle peggiori emergenze della sua storia. Le piogge torrenziali che hanno colpito la provincia di Songkhla tra il 23 e il 24 novembre hanno trasformato la città in un enorme bacino d’acqua, con strade impraticabili, servizi essenziali interrotti e migliaia di persone costrette a cercare riparo in zone più elevate.

Un diluvio che supera ogni previsione

La quantità di pioggia caduta in poche ore ha superato ogni precedente storico: oltre 300 millimetri in un solo giorno, un livello che non si registrava da secoli. L’acqua ha invaso rapidamente i quartieri centrali e periferici, raggiungendo in alcuni punti due metri di altezza. Le vie commerciali, solitamente affollate, sono diventate canali improvvisati, mentre i residenti hanno cercato di mettersi in salvo utilizzando barche, camion militari o qualsiasi mezzo galleggiante disponibile.

Le autorità locali hanno dichiarato Hat Yai zona d’emergenza assoluta, ordinando evacuazioni immediate e aprendo rifugi temporanei nelle scuole e nei centri sportivi.

Ospedali sotto pressione e soccorsi in movimento

Il sistema sanitario della città sta affrontando ore critiche. L’ospedale principale ha subito allagamenti che hanno costretto il personale a spostare reparti interi verso piani più alti. Centinaia di pazienti, tra cui anziani e persone con patologie croniche, hanno richiesto trasferimenti d’urgenza. Le squadre di soccorso stanno operando senza sosta con barche, mezzi anfibi ed elicotteri per raggiungere le zone rimaste isolate.

Il bilancio provvisorio parla di diverse vittime e numerosi feriti, mentre le ricerche continuano nelle aree più difficili da raggiungere.

Turisti bloccati e città paralizzata

Le inondazioni in Thailandia hanno colpito duramente anche il settore turistico. A Hat Yai, centinaia di visitatori risultano bloccati in hotel e strutture ricettive, impossibilitati a raggiungere l’aeroporto o le principali vie di fuga. Le interruzioni della corrente elettrica e della rete idrica hanno aggravato ulteriormente la situazione, mentre le autorità lavorano per ripristinare almeno i servizi essenziali.