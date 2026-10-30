Economia

Intel crolla a Wall Street: che sta succedendo

Previsioni in calo dopo l'esplosione di una fabbrica in Israele e a Wall Street il titolo perde il 30% facendo tremare tutto il comparto hitech

di Pietro Pertosa - 30 Ottobre 2026

È bastato limare un (bel) po’ le aspettative per far venire il magone ai mercati e così le azioni Intel perdono quasi il 30% del loro valore. Trascinando verso il basso, oltre al Nasdaq che tocca valori tanto bassi come non si registravano da molto tempo, pure l’intero comparto dei chip e dell’intelligenza artificiale. I dati di Intel, dopo quelli presentati da Google e Amazon, hanno deluso il mercato. Che è scattato in posizione ultra-bearish sui titoli hi tech. Scatenando un’ondata di vendite che ha letteralmente tramortito Intel e, più in generale, il settore.

Intel crolla a Wall Street: che è successo

Intel ha presentato i conti della trimestrale e gli investitori hanno notato, tra gli altri (comunque positivi) un parametro che li ha messi in agitazione. Le previsioni per quest’anno, infatti, sono calate e l’azienda ha previsto, per la fine del 2026, un fatturato complessivo che si attesterà tra i 15 e i 16 miliardi di dollari, oltre a un utile per azione non superiore a 25 centesimi. Wall Street si aspettava ben altro. E così ha cominciato a incupirsi e nell’after market il titolo ha cominciato a perdere quota. Prima il 17 per cento, fino a raggiungere il 29% di perdite. Il sentiment sul titolo è stato ulteriormente appesantito dall’esplosione della fabbrica a Kiryat Gat, in Israele che ha causato due morti.

Il tonfo del comparto chip

Ma c’è pure un altro argomento che ha depresso gli investitori. Intel, infatti, ha previsto un rallentamento nella vendita dei pc. Il caso della fabbrica pesa, complessivamente, per 600 milioni di dollari su Intel. A catena, i titoli dei chip hanno iniziato a perdere quota. L’orso si è impossessato degli investitori. Nvidia ha accusato un calo che sfiora il 5%, male pure Microsoft in flessione dell’1,60%. Giù, molto giù, Amd che rischia di vedere in fumo il 12% del valore delle sue azioni mentre Amazon ha già perso poco più del 2%.

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