Esteri

Christa Pike, il dolore dopo l’esecuzione fallita: “Soffro ancora nel corpo e nella mente”

di Francesca Petrosillo - 30 Ottobre 2026

A un mese dal tentativo di esecuzione fallito, Christa Pike torna a parlare delle conseguenze fisiche e psicologiche che continua ad affrontare.

La 50enne, condannata a morte negli Stati Uniti, ha raccontato le proprie condizione attraverso una dichiarazione diffusa dai suoi avvocati. Parole, queste, che riaccendono il dibattito sulla pena capitale e sulle procedure utilizzate negli istituti penitenziari americani.

Christa Pike, le conseguenze dell’iniezione letale fallita

Il 30 settembre scorso, nel Tennessee, Christa Pike è sopravvissuta a un tentativo di esecuzione mediante iniezione letale. Nonostante la somministrazione del farmaco previsto da protocollo, la procedura non ha provocato la morte della detenuta, rendendo necessario suo trasferimento in ospedale.

A distanza di un mese, la donna riferisce di soffrire ancora per le conseguenze dell’accaduto. In particolare, lamenta dolori persistenti alle braccia e alle mani, oltre a difficoltà nel parlare.

Le sofferenze, tuttavia, non riguarderebbero soltanto il corpo. Pike descrive anche un profondo disagio psicologico, sostenendo che quanto vissuto abbia lasciato conseguenze anche sulla sua situazione mentale ed emotiva.

Le accuse di Christa Pike alle autorità

Nella dichiarazione resa pubblica dai suoi legali, la detenuta esprime amarezza per la gestione della vicenda. Pur senza descrivere direttamente il momento dell’esecuzione, punta il dito contro quella che considera una grave incompetenza delle autorità coinvolte.

Secondo Pike, gli errori commessi avrebbero provocato sofferenze non soltanto a lei, ma anche ad altre persone interessate dalla vicenda.

Il caso che riapre il dibattito sulla pena di morte

Christa Pike era stata condannata alla pena di morte per l’omicidio di Colleen Slemmer, avvenuto nel 19995, quando aveva appena 18 anni.

Dopo il tentativo di esecuzione del 30 settembre, la donna è rimasta ricoverata per diversi giorni, prima di essere dimessa e riportata in carcere il 10 ottobre.

La sua vicenda continua a sollevare interrogativi sulla sicurezza delle esecuzioni capitali negli Stati Uniti. Il governatore del Tennessee ha disposto un’indagine indipendente sulle procedure utilizzate e sospeso le altre esecuzioni previste nello Stato fino alla fine del 2026.

Christa Pike sarà sottoposta a una seconda iniezione letale?

Ad oggi, 30 ottobre, non è ancora stato deciso se Christa Pike sarà sottoposta a una seconda iniezione letale. La possibilità, però, non è esclusa.

C’è anche un precedente storico, Willie Francis, sopravvissuto a un’esecuzione sulla sedia elettrica nel 1946, che fu nuovamente sottoposto alla procedura e giustiziato nel 1947.

La situazione di Pike presenta diverse strade. Quella di una seconda esecuzione, teoricamente possibile: infatti, negli Stati Uniti non esiste un divieto generale esplicito di ripetere un’esecuzione fallita. Allo stesso tempo però gli avvocati di Pike potrebbero opporsi sostenendo che un nuovo tentativo potrebbe violare l’Ottavo Emendamento della Costituzione americana, che proibisce le pene crudeli e inusuali.

Un’altra possibilità potrebbe essere la commutazione della pena: i legali potrebbero chiedere al governatore di trasformare la pena capitale in ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.

Per il momento Pike rimane condannata a morte, ma non risulta alcuna decisione sul suo futuro.

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