Economia

Gli italiani? Risparmiatori con lo scudo della liquidità

L'atteggiamento delle famiglie verso le proprie risorse finanziarie è guidato da una netta e prevalente prudenza

di Angelo Vitale - 30 Ottobre 2026

L’Italia del risparmio: la liquidità come scudo e la tenuta della solidarietà. In un panorama economico segnato da prolungate incertezze, il risparmio degli italiani si conferma prima di tutto una forte trincea difensiva.

Gli italiani? Risparmiatori

Secondo quanto emerge dalla 26esima Indagine Acri-Ipsos, presentata in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, l’atteggiamento delle famiglie verso le proprie risorse finanziarie è guidato da una netta e prevalente prudenza.

Il dato centrale dell’indagine evidenzia come il 63% degli italiani preferisca mantenere i propri risparmi in forma liquida. Li accantona su conti correnti e depositi subito accessibili.

Solo una minoranza sceglie di investire. Il 26% destina ai mercati una quota contenuta delle proprie risorse, mentre appena l’8% decide di impegnare la parte maggioritaria del proprio capitale.

L’investimento stesso, quando viene intrapreso, perde la sua connotazione speculativa per assumere finalità protettive e di medio periodo, al servizio di progetti di vita concreti e della sicurezza familiare.

Lo scenario

In questo scenario, il risparmio viene percepito prevalentemente come uno strumento di tutela individuale contro gli imprevisti. Ciò, anziché come leva di espansione o pura ricerca di rendimento.

Tuttavia, questa cautela e il fisiologico ripiegamento verso la sfera personale non si traducono in un arretramento della coesione sociale.

La solidarietà e l’attenzione al sostegno della comunità locale e del Paese – dice l’indagine – continuano infatti a rappresentare valori saldi. E dimostrano la capacità degli italiani di coniugare il rigore nella gestione domestica con una visione responsabile e condivisa del futuro collettivo.