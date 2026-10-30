Torino

Sciopero generale a Torino, studenti e lavoratori in corteo: scontri davanti alla prefettura

di Redazione - 30 Ottobre 2026

Torino è attraversata oggi, venerdì 30 ottobre, da una giornata di mobilitazione che coinvolge lavoratori, studenti e personale scolastico. Al centro della protesta, promossa dall’Usb e sostenuta da altre sigle sindacali, le richieste di maggiori risorse per scuola e servizi pubblici, salari più adeguati e una riduzione delle spese militari.

La manifestazione studentesca ha preso il via in mattinata da Palazzo Nuovo, con oltre un migliaio di partecipanti diretti verso piazza Palazzo di Città per unirsi al corteo dei lavoratori. Un’altra iniziativa è partita dal Campus Einaudi, occupato dall’inizio della settimana. Presenti anche i collettivi Osa e Cambiare Rotta, insieme a docenti e personale Ata.

Il corteo principale attraversa via Milano, Porta Palazzo e corso Giulio Cesare, con arrivo previsto in piazza Derna. Possibili disagi alla circolazione e modifiche temporanee ai percorsi dei mezzi pubblici. Numerosi partecipanti sono saliti sulle gradinate del monumento dedicato a Vittorio Emanuele II in centro città, come già avvenuto in una precedente manifestazione.

Sul fronte della sicurezza, Prefettura e Questura hanno predisposto controlli rafforzati, anche alla luce delle tensioni registrate nelle precedenti manifestazioni.

La protesta proseguirà nel pomeriggio: alle 18 è previsto un nuovo appuntamento in piazza Castello, dedicato ai temi della pace, del riarmo e della situazione in Palestina.

Nel pomeriggio in piazza Castello, davanti alla prefettura, ci sono state alcune cariche di alleggerimento nei confronti dei manifestanti che hanno tentato di rompere il cordone a protezione dell’edificio.

FOTO GIULIANA PRESTIPINO

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