Salute

Tumore al seno, il bottone rosa di Lilly a Milano: un pop up per promuovere sensibilizzazione e aderenza alle cure

di Redazione - 30 Ottobre 2026

(LaPresse)- Una sarta, un ago e un bottone rosa da cucire sul cappotto, come promemoria per non interrompere le terapie. In via Marghera, a Milano, Lilly ha aperto “The Life Button – Pop up Store”, seconda edizione della campagna sul tumore al seno, che ogni anno colpisce circa 56mila donne in Italia. Il tema è l’aderenza terapeutica: la terapia ormonale adiuvante può ridurre il rischio di recidiva fino al 40%, ma una paziente su tre la interrompe prima del tempo. “Con questo bottone ricordiamo come un piccolo gesto quotidiano, come allacciarsi un abito tutte le mattine, può davvero contribuire a migliorare la nostra vita”, spiega a LaPresse Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access di Eli Lilly Italia. Villa richiama anche gli screening: “Prevenzione e aderenza alle cure sono due degli elementi chiave di una ricetta che ci può portare davvero a vincere la battaglia più grande del nostro tempo”. Per Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia, la cosa che conta prima di tutto è “non lasciare sola la paziente”. Le associazioni sono guidate da ex pazienti, che possono stare a fianco di un’altra donna “dicendo: guarda che io ci sono già passata. Ecco, questa condivisione è determinante”.