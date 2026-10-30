IPA 2026, premiati i protagonisti della buona politica

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A Roma la terza edizione del premio promosso da Italian Politics

di Askanews - 30 Ottobre 2026

Roma, 30 ott. (askanews) – Un premio per la buona politica, il merito, la dedizione e per i protagonisti del buon policy making. Si è svolta all’Università Luiss, a Roma, la cerimonia di premiazione della terza edizione degli Italian Political Awards, ideati e promossi dall’Associazione Italian Politics, in collaborazione con la Luiss.

L’iniziativa valorizza la qualità delle politiche pubbliche, premiando i parlamentari che si sono distinti per i loro contributi e la capacità di elaborare proposte innovative.

Le parole di Giuseppe De Lucia – Presidente di Italian Politics: “Il nostro obiettivo è dare visibilità alle attività parlamentari, cercando di superare le polemiche che fanno parte del dibattito. Al di là delle contrapposizioni e del conflitto, sappiamo infatti che in Parlamento ci sono moltissimi parlamentari che lavorano per il bene del Paese. Con questo premio vogliamo mettere in evidenza il loro merito, la loro competenza e la qualità del lavoro svolto per risolvere i problemi dei cittadini e migliorare la quotidianità degli italiani”.

L’intervista a Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato: “Prendi alcuni colleghi un po’ come esempio: vedi cosa fanno, come lavorano e che cosa hanno proposto. Penso sia altrettanto importante ricordare che la politica non è solamente scontro e competizione, ma è anche confronto. È persino amicizia: grazie a questi rapporti si sviluppano competenze e si creano legami personali che ti permettono di guardare all’avversario politico in modo diverso”.

Sono stati sette i protagonisti premiati nelle varie categorie: l’on. Ettore Rosa per l’impegno sui temi della sicurezza europea, il sen. Maurizio Gasparri per il ruolo svolto nell’ammodernamento della Difesa, la sen. Silvia Fregolent per l’impegno a favore di infrastrutture più efficienti. E poi, ancora, all’on. Dario Iaia il premio per l’impegno sui temi della transizione industriale e ambientale, mentre il sen. Tino Magni ha ricevuto il premio per l’impegno costante a difesa della sicurezza e della dignità del lavoro, nello stesso settore il premio è andato anche all’ on. Chiara Gribaudo. E infine, l’on. Francesco Filini che ha ricevuto il premio per l’attenzione dedicata all’innovazione digitale e al sen. Gianluca Cantalamessa per l’impegno a favore della competitività e della tutela del tessuto produttivo italiano.

Al fianco dei premiati, vi sono anche le Menzioni speciali: a Martina Semenzato è stato riconosciuto l’impegno alla guida della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, con un approccio fondato su ascolto, prevenzione e analisi dei dati. Marco Furfaro è stato menzionato per la legge che garantisce l’assistenza sanitaria alle persone senza dimora, tutelando il diritto alle cure. A Guido Castelli, invece è stato consegnato un riconoscimento per il lavoro svolto da commissario straordinario per il sisma del Centro Italia, volto ad accelerare la ricostruzione e sostenere la ripartenza dei territori. Infine, Maria Domenica Castellone è stata premiata per aver portato in Parlamento la propria esperienza di medico e ricercatrice, promuovendo decisioni basate sul rigore scientifico e sulle evidenze.

La cerimonia ha ribadito il ruolo degli Italian Political Awards nel valorizzare l’attività parlamentare capace di generare risultati tangibili, migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche e promuovere un’Italia più moderna e inclusiva.

Il commento di Gaetano Quagliariello – Dean School of Government LUISS: “Noi siamo una scuola di governo e conosciamo il valore del Parlamento e del parlamentarismo. Nella storia contemporanea, il sistema parlamentare ha superato molti momenti di crisi ed è ogni volta rinato, anche perché c’è stato chi ha compreso come adeguarsi ai nuovi tempi. Questo è il contributo che noi della School of Government della LUISS offriamo per far comprendere due cose fondamentali: primo, che del Parlamento non si può fare a meno; secondo, che il Parlamento può avere ancora un ruolo centrale”.

L’intervento di Anna Finocchiaro – Presidente di Italiadecide: “Mi fa molto piacere che, alla fine di una lunghissima esperienza parlamentare e di governo, io possa lasciare un buon ricordo: è una cosa che mi gratifica molto. Non so se me lo merito davvero, perché credo di aver fatto semplicemente ciò che bisognava fare, né più né meno. Tuttavia, è una bellissima occasione, ed è particolarmente importante che questo riconoscimento venga conferito in una sede così prestigiosa e destinata all’educazione”.

Con questa terza edizione, gli Italian Political Awards si confermano un’occasione unica per dare visibilità alle migliori esperienze nel panorama politico nazionale e stimolare un confronto costruttivo sul futuro delle istituzioni e del Paese.