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Parigi, il tribunale sblocca il corteo Bastille-Nation: bocciato il divieto della Prefettura

Alla vigilia della grande manifestazione di domani, la giustizia amministrativa dà ragione a sindacati e organizzazioni studentesche

di Mauro Trieste - 30 Ottobre 2026

Il tribunale amministrativo di Parigi ha autorizzato il percorso tra Place de la Bastille e Place de la Nation richiesto dagli organizzatori della manifestazione in programma domani nella capitale, annullando di fatto il divieto imposto dalla prefettura di polizia. La decisione segna un nuovo capitolo nello scontro tra autorità e promotori della mobilitazione, che comprende sindacati, organizzazioni studentesche e gruppi dei gilet gialli. A dare notizia del pronunciamento è stata l’Agence France-Presse, rilanciata dai principali media francesi. L’Unef, uno dei soggetti promotori del corteo insieme alla CGT, ha salutato la sentenza con entusiasmo: “Vittoria, abbiamo vinto in tribunale”.

Nei giorni scorsi la prefettura aveva vietato il tradizionale tragitto Bastille-Nation, proponendo un percorso alternativo nelle zone periferiche della città per ragioni di ordine pubblico. I sindacati avevano contestato la scelta davanti ai giudici amministrativi, denunciando una limitazione del diritto di manifestare e rivendicando la possibilità di sfilare su un percorso simbolico delle mobilitazioni parigine.

La partita, tuttavia, potrebbe non essere chiusa. Secondo fonti vicine al dossier, la prefettura di polizia valuta un ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del tribunale amministrativo. Intanto gli organizzatori incassano una vittoria giudiziaria che rafforza la loro posizione alla vigilia di una giornata considerata ad alto rischio dalle autorità francesi.

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