Economia

Intesa marcia verso Mps: l’offerta (contro) quella di Banco Bpm

Messina va all'attacco e mette (più di) 30 miliardi sul tavolo. In corso il Cda a Rocca Salimbeni

di Cristiana Flaminio - 8 Giugno 2026

In corso il Cda di Mps, Intesa avanza la sua offerta per Rocca Salimbeni. E si tratta di un’offerta da oltre trenta miliardi di euro per creare, secondo quanto ha detto l’amministratore delegato del primo gruppo creditizio italiano una “wealth bank” da “oltre duemila miliardi”. La questione, come al solito, è sempre un po’ più complessa rispetto a quanto appaia. C’è il nodo Generali, c’è la vicenda di Banco Bpm che ha presentato, a sua volta, un’offerta “tra pari” per Siena. L’unica certezza è che da quando il risanamento è compiuto e Mediobanca è stata acquisita, tutti vogliono mettere un piede in Toscana.

Intesa punta Mps

L’offerta è di quelle che fanno venire i brividi. Trenta e passa miliardi di euro per un’Opas che punta ad acquisire Mps e a farne un’alleata importante di Intesa. Carlo Messina ha rotto gli indugi. “Credo che l’operazione possa essere accolta positivamente da parte degli azionisti di Mps, perché diamo un premio in cash, diamo la certezza di poter realizzare qualcosa perché siamo in grado di farlo e abbiamo un management team che sarà qui anche tra 20 anni, cosa molto diversa in Monte dei Paschi di Siena”. Ecco. E questo può davvero far la differenza. Il premio in cash, chiaramente.

“Non aumenteremo l’offerta”

Prendere o lasciare. Messina dice che Intesa non scucire un euro di più rispetto a quanto messo sul tavolo per Mps. “Non c’è alcuna possibilità” di aumentare l’offerta, ha affermato il Ceo di Intesa San Paolo. Nessun gioco di rilancio. Oggi, anzi adesso, è in corso il consiglio d’amministrazione a Rocca Salimbeni. Dovranno decidere cosa fare dopo aver ricevuto ben due offerte. I nodi, però, saranno quelli degli azionisti. Cosa faranno e con quali obiettivi. Messina non si aspetta la “guerra” e, anzi, ritiene di poter dialogare con tranquillità tanto con Delfin quanto con la galassia Caltagirone. Le voci sull’offerta hanno spinto le azioni Mps a decollare: si sfiora una rivalutazione in doppia cifra a Milano.