Cronaca

Investita e uccisa 15enne a Messina, arrestato motociclista

La tragedia nella tarda serata: l'indagine della polizia municipale

di Pietro Pertosa - 29 Giugno 2026

Investe e uccide una 15enne a Messina, arrestato un motociclista. I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri a Torre Faro, nel cuore della movida giovanile del capoluogo peloritano. La tragedia ha profondamente scosso la città siciliana che, adesso, si interroga sulla sicurezza stradale e piange l’ennesima vittima della strada. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata forse una manovra azzardata del motociclista, probabilmente il tentativo di impennare il mezzo, alla base del dramma che è costato la vita alla ragazzina messinese.

15enne investita a Messina, arrestato motociclista

Per il motociclista è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio stradale. Toccherà agli agenti della polizia municipale fare piena luce attorno all’accaduto. Quello che si sa è che ieri, nell’area interessata dall’incidente, c’erano decine e decine di ragazzi. Il posto è frequentatissimo d’estate soprattutto dai più giovani. La 15enne di Messina, Giulia Scimone, si trovava lì insieme a tanti altri coetanei. Di fronte al luogo dell’incidente abita la nonna. La notizia dell’investimento è subito arrivata in famiglia e la tranquilla gioia di una serata estiva s’è trasformata in disperazione.

Esami alcolemici in corso

Adesso bisognerà fare presto e comprendere l’esatta dinamica dell’incidente. Il motociclista, un 20enne del posto, è stato arrestato. Il giovane sarà sottoposto a tutti gli esami di routine, dal narcotest a quelli alcolemici per verificare il suo stato psicofisico mentre era alla guida della moto. La 15enne, nonostante la corsa in ospedale, non è sopravvissuta all’impatto. In mezzo una famiglia distrutta e una città ferita.