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Iran invia risposta alla proposta Usa per la fine della guerra. Trump “Inaccettabile”

di Italpress - 10 Maggio 2026

TEHERAN (ITALPRESS) – L’Iran ha formalmente presentato ai mediatori pakistani la sua risposta all’ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Irna. Secondo l’agenzia Isna, la risposta si concentra sulla “cessazione immediata della guerra” e sul “ripristino della sicurezza marittima” nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz.

In serata il presidente statunitense, Donald Trump, con un post su Truth, ha commentato: “Ho appena letto la risposta dei cosiddetti ‘Rappresentanti’ dell’Iran’. Non mi piace: totalmente inaccettabile!”.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).