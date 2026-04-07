Esteri

Iran, Mojtaba Khamenei ricoverato a Qom in gravi condizioni

di Redazione - 7 Aprile 2026

Emergono importanti indiscrezioni sullo stato della leadership iraniana nel pieno della crisi mediorientale. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Times e rilanciato da media israeliani, Mojtaba Khamenei sarebbe ricoverato in un ospedale di Qom, in gravi condizioni e non cosciente. Le informazioni deriverebbero da una valutazione congiunta dell’intelligence israelo-americana, successivamente condivisa con diversi Paesi del Golfo. Nel rapporto diplomatico si afferma che Khamenei “non è in grado di partecipare ad alcun processo decisionale del regime”, elemento che, se confermato, potrebbe avere implicazioni rilevanti sulla stabilità politica dell’Iran. Si tratta della prima indicazione pubblica sulla posizione di Mojtaba Khamenei dall’inizio della guerra. Negli ultimi giorni, infatti, la sua figura era stata oggetto di speculazioni, anche in relazione al ruolo crescente che avrebbe assunto negli equilibri interni della Repubblica islamica.

Ancora nessuna conferma che Khamenei sia ricoverato

Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali da parte delle autorità iraniane, né dichiarazioni pubbliche che possano validare queste ricostruzioni. La possibile incapacità di Mojtaba Khamenei di esercitare funzioni di governo apre interrogativi cruciali sul futuro della leadership iraniana e sulla tenuta del sistema politico del Paese. In un contesto segnato da tensioni militari e diplomatiche, ogni sviluppo sullo stato della guida del regime potrebbe avere ripercussioni significative sull’intero equilibrio regionale. Tanto più con l’avvicinarsi della scadenza dell’ultimatum di Trump. Il documento citato dai media internazionali contiene anche un altro passaggio di forte impatto: i preparativi per la sepoltura del padre, Ali Khamenei, ex Guida Suprema dell’Iran, a Qom. Secondo la stessa fonte, l’ayatollah sarebbe stato ucciso negli attacchi iniziali condotti congiuntamente da Israele e Stati Uniti contro il territorio iraniano.