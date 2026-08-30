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L’Islanda umilia Bruxelles: il “No” travolge l’Ue e spedisce la retorica europeista nel congelatore

Il referendum islandese non è solo una bocciatura: è una sberla politica.

di Ernesto Ferrante - 30 Agosto 2026

L’Islanda ha parlato. E non ha usato mezzi termini. Il “No” alla ripresa dei negoziati con l’Unione europea non è un semplice risultato elettorale. È un rigetto frontale della narrazione che da anni la Commissione europea tenta di spacciare come inevitabile, naturale, quasi fisiologica.

Dopo 190mila schede scrutinate, la televisione pubblica RÚV certifica la vittoria del “No” con il 52,5%. Un dato che non lascia spazio a interpretazioni creative: 99.037 islandesi hanno detto “non se ne parla”, 89.459 hanno detto “proviamoci”. Fine della retorica “ora o mai più” del governo di Reykjavik, che ora dovrà spiegare perché il Paese ha scelto “mai più”. Fallisce miseramente l’ennesimo tentativo di Bruxelles di presentarsi come il destino naturale di ogni democrazia europea. Tra i ghiacci islandesi, quel destino non attecchisce. Si scioglie. E scompare.

La liturgia del “Sì”: l’Europa come panacea universale

Il fronte del “Sì” ha recitato la solita omelia europeista dei tassi di interesse più bassi, della stabilità macroeconomica, della sicurezza in un mondo agitato dalla guerra in Ucraina e dalle uscite del presidente statunitense Donald Trump sulla Groenlandia. Una narrazione che Ursula von der Leyen ripete con la costanza di un metronomo: l’Europa protegge, l’Europa stabilizza, l’Europa salva. Peccato che in Islanda nessuno abbia sentito il bisogno di essere salvato.

La verità è che il Nord non si lascia incantare da slogan. Non si commuove davanti ai richiami alla “unità europea”. Non si impressiona per le metafore belliciste che piacciono tanto ai Paesi più interventisti dell’Ue. Qui la propaganda europea evapora. E non perché sia contestata, semplicemente perché non interessa.

Il fronte del “No”: sovranità, pesca e realtà

Il “No” ha vinto con argomenti quali la sovranità nazionale, il controllo delle acque di pesca e l’autonomia strategica che Bruxelles considera arcaici, quasi folkloristici. In Islanda, invece, sono la base della politica. E soprattutto sono le fondamenta della realtà. L’adesione all’Ue avrebbe significato cedere una parte del controllo sulle risorse marine, pilastro economico e identitario dell’isola. Per Ursula e compagnia è un dettaglio tecnico. Per Reykjavik è la differenza tra autodeterminazione e dipendenza.

L’Ue scopre che il mondo non è un seminario di Bruxelles

Il voto islandese è una lezione che l’Europa non aveva alcuna voglia di imparare. La sua litania non è universale. Non basta ripetere “unità”, “valori comuni”, “destino condiviso” per convincere un Paese che ha una propria storia, una propria geografia, una propria bussola geopolitica. L’Ue è abituata a pensarsi come il centro del continente. L’Islanda le ricorda che il continente è più grande dell’immaginazione dei burocrati che la guidano. Non tutti i Paesi europei sono disposti a sacrificare la propria autonomia sull’altare dell’integrazione. Soprattutto quando quest’ultima viene presentata come un dogma, non come una scelta.

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