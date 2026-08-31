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Madrid rilancia i controlli alle frontiere: proroga di due settimane in risposta all’Italia

La decisione del ministero dell'Interno spagnolo dopo la nuova comunicazione di Roma sulla sospensione di Schengen

di Enzo Ricci - 31 Agosto 2026

epa13201922 Migrants wait outside the Loma Colmenar temporary migrant shelter in Ceuta, Spain, 31 August 2026. Spain faced a massive migration crisis after thousands of people crossed into the North African enclave of Ceuta from Morocco in late July 2026. EPA/Reduan

La Spagna ha deciso di prolungare per altre due settimane i controlli frontalieri sui passeggeri in arrivo dall’Italia, sia via mare sia via aerea. Lo confermano fonti del ministero dell’Interno a Madrid, che parlano di una misura necessaria dopo la comunicazione formale ricevuta da Roma sulla proroga della sospensione di Schengen nei confronti della Spagna.

Il quadro europeo e la reciprocità

I controlli erano stati introdotti l’8 agosto con una durata iniziale di un mese. Ora vengono estesi di ulteriori 15 giorni, in un meccanismo di reciprocità rispetto alla decisione italiana. Madrid sottolinea che la scelta non rappresenta un irrigidimento unilaterale, ma una risposta diretta alle misure adottate dal governo italiano.

Le implicazioni per i flussi

La proroga riguarda tutti i passeggeri provenienti dall’Italia e diretti nel territorio spagnolo. Il governo di ribadisce che la gestione coordinata delle frontiere interne resta un elemento essenziale per garantire sicurezza e stabilità, soprattutto in una fase di tensione politica e operativa sul fronte Schengen.

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