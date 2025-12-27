Attualità

Italia 2025: tra scioperi, tredicesime magre e il caso che ha sbancato i social

di Redazione - 27 Dicembre 2025

Che cosa hanno cercato gli italiani su Google negli ultimi giorni? Spoiler: Signorini ha battuto sicuramente il Natale.

Google pubblica “Un anno di Ricerche”. Gli italiani si sono appassionati al mondo, alla cultura, ma soprattutto ai “perché” delle notizie internazionali. Tra le ricette più cercate, il casatiello napoletano. Tra i cantanti, Lucio Corsi fa l’en plein. Ma la vera sorpresa (forse) è un’altra: il caso Signorini-Corona che ha dominato i trend degli ultimi giorni, surclassando persino le ricerche sul Natale stesso.

La tredicesima 2025 è arrivata più magra del solito: molti lavoratori si sono ritrovati con importi inferiori alle aspettative. L’ipotesi di una detassazione totale dall’IRPEF è naufragata per mancanza di risorse. Risultato? Italiani delusi che cercano su Google “perché la tredicesima è più bassa”. Benvenuti nell’era dell’austerità.

Dicembre è stato anche il mese degli scioperi: trasporti pubblici, ferrovie, aerei. Il 12 dicembre, sciopero generale CGIL contro la Manovra del Governo. Code infinite, treni cancellati, voli in ritardo. Gli italiani cercano disperatamente “come arrivare al lavoro senza mezzi”.

Sul fronte turismo, l’Italia si conferma meta preferita per le festività: 4 milioni di turisti stranieri prenotati tra dicembre e gennaio, con una spesa di 3,5 miliardi. Milano e Roma dominano, ma crescono anche Sud e isole. Morale: gli stranieri vengono a godersi l’Italia mentre gli italiani cercano di sopravvivere.

Ma il vero trend del mese resta lui: Alfonso Signorini. Le ricerche su Google sono esplose dopo il podcast di Corona. “Caso Signorini”, “Fabrizio Corona Falsissimo”, “Grande Fratello scandalo” hanno sbancato le classifiche. Gli italiani vogliono sapere, commentare, giudicare. Lo spettacolo del gossip batte tutto: inflazione, scioperi, tredicesime.

Forse perché è più facile seguire uno scandalo televisivo che affrontare i problemi reali. O forse perché, in fondo, siamo ancora il Paese di Vallettopoli, dove lo spettacolo attira più della cronaca. E anche Google lo sa.