Ambiente

Italia in standby: la finanza verde una via d’uscita?

La Giornata della Terra 2026 al tempo della guerra

di Dave Hill Cirio - 23 Aprile 2026

Italia in standby, il nostro Paese a un bivio pericoloso: una via d’uscita dalla finanza verde? Mentre i conflitti geopolitici ridisegnano le rotte del gas e l’instabilità dello Stretto di Hormuz minaccia le nostre forniture di Gnl, il settimo rapporto “10 Key Trend sul clima” di Italy for Climate lancia un allarme chiaro: la nostra dipendenza energetica non è sparita, ha solo cambiato volto.

Italia in standby

Ma in questo scenario di “inerzia strategica”, emerge una controtendenza pragmatica: il settore finanziario ha smesso di considerare l’ecologia un costo, trasformandola nell’unico vero motore di profitto e sicurezza.

Secondo i dati di questo report, l’Italia ha perso un altro anno sulla strada della decarbonizzazione. Le emissioni sono cresciute dello 0,2% e le rinnovabili hanno frenato (solo 7,2 GW contro i 23 della Germania). Il risultato? Una dipendenza dai fossili del 74% che nel 2025 ci è costata 53 miliardi di euro.

Il vero “shock” è geopolitico: in dodici mesi gli Stati Uniti sono diventati il nostro terzo fornitore energetico, dominando l’import di Gnl. Questa “sostituzione” delle tessere del puzzle ci espone a nuovi rischi. Se Hormuz si chiude o le rotte atlantiche si complicano, l’Italia resta al buio. Come sottolinea Edo Ronchi, non usare i nostri 4 GW di pompaggi idroelettrici (le batterie naturali delle nostre montagne) è un’inerzia che paghiamo in termini di sovranità.

La finanza verde

La finanza verde, l’unico asset che può “battere” l’incertezza. Se la politica frena, il capitale accelera. La vera novità della celebrata Giornata della Terra è che investire nel pianeta è diventato l’unico modo per generare profitto reale. Non è più filantropia, è gestione del rischio.

Il mercato dei Green Bond e dei Btp Green segna il via di questo cambiamento. I titoli legati a progetti sostenibili sono i preferiti dagli investitori poiché presentano un profilo di rischio nettamente inferiore rispetto agli asset legati alle fossili, ormai destinati a trasformarsi in “stranded assets”.

Questa nuova logica guida anche il caso Enel e le strategie di engagement, dove grandi investitori come Generali spingono i colossi energetici verso la decarbonizzazione completa. Una scelta non ideologica, ma puramente pragmatica. Le rinnovabili hanno infatti costi marginali vicini allo zero, garantendo margini operativi molto più stabili e prevedibili rispetto alla cronica volatilità del mercato del gas.

Parallelamente, la finanza d’impatto sta alimentando la resilienza dell’agritech, inondando di capitali le startup capaci di ridurre drasticamente il consumo idrico e l’uso di pesticidi. Un supporto finanziario essenziale per proteggere il valore delle aziende agricole italiane dai cambiamenti climatici che, solo nel 2025, hanno già causato oltre 2.300 eventi estremi.

Una via d’uscita?

Il messaggio che emerge dall’unione di questi due mondi è quasi brutale. L’inerzia energetica è una minaccia alla sicurezza nazionale, la finanza verde offre la via d’uscita. La transizione ecologica non è più una scelta “gentile”, ma il filtro principale per decidere dove allocare i capitali. Chi investe oggi nella decarbonizzazione sta proteggendo il proprio portafoglio dalle tempeste di Hormuz e dall’obsolescenza di un sistema fossile che l’Italia non può più permettersi.