Italia rugby, festa Six Nations: Scozia battuta 18-15

Sotto una pioggia battente, il vantaggio nel primo tempo e la resistenza alla rimonta degli avversari

di Giorgio Brescia - 8 Febbraio 2026

L’Italia ha vinto una epica partita di rugby contro la Scozia 18-15 nell’apertura del Six Nations 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.

Gli azzurri hanno tenuto duro sotto una pioggia battente, costruendo un vantaggio nel primo tempo e resistendo alla rimonta finale degli scozzesi. Louis Lynagh e Tommaso Menoncello hanno segnato le mete decisive, mentre Paolo Garbisi ha aggiunto punti preziosi con calci di precisione. La vittoria dell’Italia contro la Scozia nel Six Nations di rugby riflette maturità difensiva e spirito di gruppo, nonostante molte assenze per infortunio.

Una gara difficile sotto la pioggia

La partita si è disputata in condizioni meteo complicate con pioggia e campo pesante. L’Italia ha colto l’occasione sin dai primi minuti grazie a una meta di Louis Lynagh al 7’ dopo un preciso calcio di Brex e a una seconda meta di Tommaso Menoncello nel primo tempo, portandosi avanti 12-0.

Gli scozzesi hanno risposto con mete di Jack Dempsey e George Horne, ma l’Italia ha gestito la partita con ordine e disciplina. Il contributo di Garbisi con calci ha mantenuto il vantaggio, e nonostante la pressione scozzese nei minuti finali, gli azzurri hanno difeso con successo il risultato fino al fischio finale.

Prova di squadra

La vittoria è arrivata con un gruppo di giocatori in parte rinnovato a causa di infortuni, ma la squadra ha mostrato una crescita in resilienza e compattezza sotto la guida del tecnico Gonzalo Quesada. Capitano Michele Lamaro ha elogiato lo spirito dei compagni, definendo il risultato “assolutamente incredibile” e sottolineando l’unità del gruppo.

L’impresa contro la Scozia conferma che gli azzurri possono competere con squadre storicamente più forti e mette l’Italia in una posizione di fiducia per il proseguimento del torneo di Six Nations 2026.

Il colpo alla Scozia

Per la Scozia, la sconfitta è un colpo inaspettato dopo un avvio incerto e condizioni difficili, con errori nei lineout e nella disciplina che hanno pesato sul risultato. Il team di Gregor Townsend ha lottato fino all’ultimo, impiegando oltre 20 fasi di attacco negli ultimi minuti, ma senza superare la difesa italiana nei momenti chiave.

Il risultato solleva interrogativi sulla coerenza delle prestazioni scozzesi e sulla capacità di convertire potenziale in vittorie nei principali tornei internazionali.