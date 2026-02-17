Italpress Notizie Motori

Jaecoo 8 SHS-P, la nuova era del fuoristrada di lusso

di Italpress - 17 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Jaecoo 8 SHS-P propone una visione completamente nuova dell’off-road grazie al suo sofisticato Super Hybrid System (SHS): un fuoristrada capace di essere più silenzioso, più efficiente e più raffinato, coniugando prestazioni elevate, tecnologia avanzata e un approccio all’avventura più evoluto ed elegante. Non si tratta di un semplice aggiornamento della tradizione, ma di una trasformazione sistemica che ridefinisce il concetto di super off-road first class nell’armonia perfetta dell’elettrificazione.L’elevatissima rigidità di Jaecoo 8 SHS-P garantisce che la coppia massima del motore e il coordinamento fluido del sistema termico-elettrico si esprimano con assoluta compostezza all’interno di una struttura indeformabile, anche nelle condizioni più estreme, eliminando qualsiasi sensazione di incertezza o calo prestazionale. Il Super Hybrid System (SHS) in dotazione a Jaecoo 8 SHS-P consente di avere un’accelerazione 0-100 km/h in 5,8 secondi, con una potenza combinata di 428CV. La conquista di salite ripide e i sorpassi ad alta velocità si trasformano in emozioni istantanee; autonomia complessiva superiore a 1.100 km, liberando i viaggi a lunga percorrenza da fastidiose pianificazioni e aprendo la strada a nuove avventure; un consumo da utilitaria e una capacità di ricarica ultra-rapida: dal 30% all’80% in corrente continua in soli 20 minuti. Il sistema coordina in modo intelligente il ruolo del motore a combustione interna e di quelli elettrici nei diversi scenari – commuting urbano, crociera autostradale, off-road – offrendo sempre la soluzione ottimale. Gli interni sono dotati di dedili in pregiata pelle nappa e rivestimento del cielo in velluto. Inoltre 25 bocchette di climatizzazione distribuite nell’abitacolo,con uscite d’aria indipendenti sui montanti B e sedili zero-gravity creano uno spazio mobile silenzioso, isolato dal caos esterno. L’auto è fornita di un Head-up Display con realtà aumentata (AR-HUD) da 50 pollici, la visione panoramica a 540°, 19 funzioni Adas di assistenza intelligente alla guida e 10 airbag che portano sicurezza e praticità a un livello superiore grazie a tecnologie ai vertici della categoria. Gli ammortizzatori CDC analizzano le condizioni della strada centinaia di volte al secondo e regolano lo smorzamento in pochi millisecondi, mantenendo una percezione precisa del fondo stradale e filtrando efficacemente le asperità, rendendo i tratti fuoristrada fluidi come la guida su fondi omogenei. Jaecoo 8 SHS-P apre una nuova fase dell’off-road di lusso grazie a un’innovazione sistemica.(ITALPRESS).-Foto: ufficio stampa Omoda & Jaecoo-