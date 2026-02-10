Sport

Jasmine Paolini ko contro Sakkari a Doha

Il 6-4, 6-2 mette in luce la crisi di forma dell’italiana sulla superficie veloce, dopo un periodo in cui la numero uno azzurra ha alternato risultati altalenanti nei principali tornei

di Dave Hill Cirio - 10 Febbraio 2026

Jasmine Paolini ko al WTA 1000 di Doha contro la greca Maria Sakkari nel secondo turno con il match in corso e la greca in vantaggio nel primo set. La testa di serie numero 6 del tabellone avva iniziato la sfida con qualche errore, ma restava nel punteggio e cercava di ribaltare la situazione. Nel ranking WTA Paolini, finora, stabile numero 8, questa sfida valeva molto per il prosieguo della stagione. Il testa‑a‑testa, fino ad oggi, equilibrato (2‑2 nei precedenti).

Aggiornamento live: Paolini contro Sakkari al WTA 1000 di Doha

La partita tra Jasmine Paolini e Maria Sakkari, sul campo del Qatar TotalEnergies Open a Doha. Nel primo set Sakkari era in vantaggio dopo gli scambi iniziali in cui l’italiana ha commesso alcuni errori e doppio fallo, ma la partita era ancora aperta e molto combattuta punto per punto.

Paolini è entrata nel tabellone principale grazie al bye al primo turno come testa di serie numero 6 e affronta Sakkari (WTA n.52) dopo che quest’ultima ha superato nel primo turno Zeynep Sonmez 6‑1, 6‑3. Il bilancio negli scontri diretti è equilibrato 2‑2, con vittorie da entrambe le parti e un precedente recente in favore dell’italiana a Cincinnati 2025.

Un risultato positivo avrebbe dato a Paolini accesso al terzo turno e messo in discesa il cammino nel tabellone verso avversarie come Iga Świątek o altre top ten. La sconfitta la costringe a riflettere su forma e gestione fisica nel corso di una stagione intensa.

Un netto ko per l’azzurra

Netto ko al termine del match per Jasmine Paolini alll’esordio nel WTA 1000 di Doha. Cede a Maria Sakkari per 6-4, 6-2 nel secondo turno del torneo qatariota e conferma un avvio di stagione difficile dopo l’Australian Open.

La giocatrice azzurra, attualmente n. 8 del ranking WTA, non riesce a impensierire la greca, che prende il controllo sin dai game iniziali e limita le chance offensive di Paolini.

Il risultato mette in luce la crisi di forma dell’italiana sulla superficie veloce, dopo un periodo in cui la numero uno azzurra ha alternato risultati altalenanti nei principali tornei.