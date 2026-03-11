Italpress Notizie Motori

Kia Italia sostiene ArtPara alla Olimpiade Culturale di Milano-Cortina

di Italpress - 11 Marzo 2026

MILANO (ITALPRESS) – Nell’ambito del proprio programma di Corporate Social Responsibility, Kia Italia annuncia il proprio supporto ad ArtPara, progetto artistico internazionale che coinvolge persone e artisti con disabilità provenienti dai cinque continenti.

L’iniziativa si inserisce nel palinsesto ufficiale della Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, con il patrocinio di diverse istituzioni coreane, del Comune di Milano, della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e degli enti dell’Olimpiade Culturale.

La mostra ha luogo presso la Ex Fornace di Milano Gola, in Alzaia Naviglio Pavese 16, ed ospita le opere di 90-100 artisti che esplorano diversi linguaggi espressivi: pittura, fotografia, arte digitale e tecniche miste.

La mostra è aperta al pubblico a partire da domenica 8 al 18 marzo, con ingresso gratuito. ArtPara nasce come iniziativa dell’associazione sudcoreana People with Disabilities and Friends of the Five Continents, con l’obiettivo di promuovere il talento di artisti con disabilità e favorire il dialogo culturale globale.

La tappa milanese rappresenta un momento di particolare rilievo nel percorso del progetto, già protagonista in prestigiosi contesti internazionali. Durante la serata in augurale il Founder di ArtPara, Kim Geun Tae, ha consegnato al Management di Kia Italia, un dipinto realizzato appositamente per l’occasione, raffigurante un Kia PV5, il primo PBV (Platform Beyond Vehicles) della gamma dei veicoli commerciali Kia che darà vita anche alla versione WAV (Wheelchair Accessible Vehicle), ovvero adatta al trasporto disabili.

foto: ufficio stampa Kia Italia

