Attualità

Ko di Mediaset per Falsissimo: cancellate 4 puntate di Corona

E lui risponde con un messaggio criptico sui social......

di Dave Hill Cirio - 31 Gennaio 2026

Fabrizio Corona in un frame di una puntata di Falsissimo, il suo format in onda sul suo canale Yotube, e nei riquadri Piersilvio e Marina Berlusconi (fonte: canale Youtube Corona)

Mediaset ha ottenuto la rimozione di quattro puntate del format Falsissimo di Fabrizio Corona dalle piattaforme come YouTube, Instagram e TikTok dopo una diffida per violazione del copyright. Una mossa conseguente a denunce per diffamazione e una battaglia legale con il conduttore televisivo Alfonso Signorini.

Cos’è successo: rimozione e strike sulle piattaforme

Mediaset aveva inviato diffide legali a Google (proprietaria di YouTube) e Meta (Instagram e TikTok), sostenendo che Falsissimo utilizzava filmati, immagini e clip di proprietà dell’azienda senza autorizzazione.

In risposta, quattro puntate del format di Corona rimosse dalle piattaforme per violazione del copyright. Al canale, attribuito uno “strike”, che può limitare la capacità di pubblicare nuovi contenuti se si ripetono violazioni.

La controversia legale con Signorini

La decisione di Mediaset arriva sullo sfondo di un contenzioso legale con Alfonso Signorini, che aveva vinto un ricorso d’urgenza davanti al Tribunale civile di Milano per far rimuovere contenuti ritenuti diffamatori nei suoi confronti. Mediaset ha denunciato a sua volta Corona per diffamazione e minacce legate ai contenuti del programma.

Le dichiarazioni

Mediaset aveva rilasciato un comunicato molto duro affermando che “la libertà di espressione non è libertà di diffamazione” e che i contenuti diffusi non avevano nulla a che vedere con giornalismo o diritto di cronaca. Alcuni volti citati nei video, come Gerry Scotti, hanno pubblicamente smentito le accuse di Corona definendole falsità.

La reazione di Corona

Corona ha annunciato la cancellazione delle puntate incriminate di Falsissimo sui suoi canali social, citando l’operazione portata a termine da Mediaset. Commentando la rimozione con un criptico “E ora….”. Questa è stata la sua reazione, quasi a segnalare che non intende fermarsi.