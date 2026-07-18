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L.Elettorale, Tajani “L’importante è che sia passata, nessuna crisi di governo”

di Italpress - 18 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “L’importante è che sia passata la legge elettorale. Le preferenze sono un dettaglio, l’ho detto prima del voto. C’era qualche parlamentare che non le voleva, e c’era il tema della quota di genere. Un voto non politico, comunque: si è fatta una tempesta in un bicchier d’acqua su un emendamento presentato fra l’altro non da tutto il centrodestra”. Lo ha dettoil vice premier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un’intervista al quotidiano “Il Messaggero”, in merito alle tensioni nel centrodestra durante l’esame della legge elettorale. “C’è stata un’assemblea del nostro gruppo che alla fine ha deciso di sostenere l’emendamento – ha proseguito -. Ma ripeto, parliamo di una votazione su cento”. Poi, sulle preferenze ha aggiunto: “So che Maurizio Lupi vuole riproporre l’emendamento. Si vedrà a tempo debito”. Invece, alla sinistra dice “stia serena: non c’è nessuna crisi di governo. Sono le loro contraddizioni a essere politiche, non le nostre”.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).