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Bad Bunny, notte di caos a Milano, concerto fermato dalla grandine

Concerto interrotto per maltempo all’Ippodromo La Maura, l’evento non sarà riprogrammato.

di Gianluca Pascutti - 19 Luglio 2026

Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto ieri sera all’Ippodromo Snai La Maura a causa di un violento temporale con grandine. La seconda data milanese del tour aveva richiamato decine di migliaia di fan, ma il meteo estremo ha trasformato lo show in una corsa alla sicurezza. La decisione di fermare l’esibizione è arrivata mentre la grandine colpiva l’area con intensità crescente. Le condizioni del maltempo hanno reso impossibile proseguire il concerto in sicurezza. Gli organizzatori hanno avviato le procedure di evacuazione, invitando il pubblico a lasciare l’area in modo ordinato. La priorità è stata la tutela degli spettatori presenti sotto la pioggia battente e i chicchi di ghiaccio.

Grandinata violenta e pubblico evacuato

La grandinata che ha colpito Milano durante il concerto è stata particolarmente intensa. Chicchi di dimensioni superiori alla norma hanno creato una situazione di rischio per il pubblico. Molti fan hanno cercato riparo nelle strutture dell’ippodromo e nelle aree coperte. Le squadre di sicurezza presenti sul posto hanno gestito l’uscita degli spettatori. L’evacuazione è avvenuta in tempi rapidi, con indicazioni chiare dagli addetti e dagli organizzatori. La serata, attesa da mesi dai fan di Bad Bunny, si è chiusa così in anticipo e nel segno dell’emergenza meteo.

Live Nation conferma: niente nuova data

In seguito all’evento, Live Nation ha comunicato che il concerto di Bad Bunny a Milano non sarà riprogrammato. Dopo le verifiche tecniche e organizzative, è stato stabilito che non esistono le condizioni per fissare una nuova data. La scelta è legata alla complessità logistica e al calendario del tour internazionale. Per i fan si tratta di una notizia amara, perché il concerto rappresentava uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. La decisione definitiva chiude ogni ipotesi di recupero dello show milanese.

Biglietti rimborsati, cosa devono sapere i fan

Live Nation ha annunciato che i biglietti del concerto verranno rimborsati. Il rimborso riguarderà l’importo pagato per il titolo di ingresso e i relativi costi di prevendita. I dettagli operativi saranno comunicati attraverso i canali ufficiali e le piattaforme di vendita. Per i fan di Bad Bunny è importante conservare la prova d’acquisto del biglietto.

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