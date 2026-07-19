Esteri

Norvegia, inferno di fuoco vicino Oslo, oltre 100 case distrutte, evacuata un’intera comunità

Oltre cento abitazioni distrutte e centinaia di residenti evacuati nella zona di Drammen.

di Gianluca Pascutti - 19 Luglio 2026

In Norvegia un vasto incendio ha colpito la zona residenziale di Krokstadelva, nel comune di Drammen, a circa 40 chilometri da Oslo. Le fiamme hanno distrutto oltre 100 case e costretto centinaia di residenti a lasciare le proprie abitazioni rapidamente. Le autorità parlano di uno dei roghi più gravi registrati in Norvegia. L’allarme è scattato nel pomeriggio, poco dopo le 15:30. Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco sarebbe partito da una villetta a schiera e si sarebbe propagato velocemente alle abitazioni vicine e ai terreni circostanti. Il vento forte ha alimentato il fronte di fiamma, rendendo molto difficile il controllo immediato del rogo.

Esplosioni e paura tra i residenti

Nella zona colpita sono state udite diverse esplosioni. Si tratta con ogni probabilità di materiali presenti nelle abitazioni, come serbatoi, apparecchi elettrici e veicoli coinvolti dalle fiamme. Molti residenti hanno raccontato scene di panico, con il fuoco che avanzava tra le case e il cielo coperto da una densa colonna di fumo. Nonostante la violenza dell’incendio, al momento le autorità confermano che non risultano vittime tra la popolazione. Un vigile del fuoco è rimasto ferito in modo lieve durante le operazioni di spegnimento.

Soccorsi in azione e no‑fly zone

Per fronteggiare il rogo sono stati impiegati diversi elicotteri antincendio e numerose squadre da terra. La zona è stata dichiarata no‑fly zone temporanea per permettere ai mezzi di operare in sicurezza. Il comune ha attivato una unità di crisi e allestito centri di accoglienza per gli sfollati. Le autorità invitano i cittadini a evitare l’area interessata, chiudere porte e finestre e spegnere i sistemi di ventilazione. Il rischio principale è legato ai fumi e alle possibili sostanze tossiche sprigionate dai materiali bruciati.

Danni enormi e cause ancora da chiarire

Il bilancio dei danni è pesantissimo. Oltre 100 abitazioni distrutte, molte altre gravemente danneggiate. Intere famiglie hanno perso la casa e i propri beni in poche ore. Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite. Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’origine esatta del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

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