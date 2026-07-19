Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Esteri

Norvegia, inferno di fuoco vicino Oslo, oltre 100 case distrutte, evacuata un’intera comunità

Oltre cento abitazioni distrutte e centinaia di residenti evacuati nella zona di Drammen.

di Gianluca Pascutti -

In Norvegia un vasto incendio ha colpito la zona residenziale di Krokstadelva, nel comune di Drammen, a circa 40 chilometri da Oslo. Le fiamme hanno distrutto oltre 100 case e costretto centinaia di residenti a lasciare le proprie abitazioni rapidamente. Le autorità parlano di uno dei roghi più gravi registrati in Norvegia. L’allarme è scattato nel pomeriggio, poco dopo le 15:30. Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco sarebbe partito da una villetta a schiera e si sarebbe propagato velocemente alle abitazioni vicine e ai terreni circostanti. Il vento forte ha alimentato il fronte di fiamma, rendendo molto difficile il controllo immediato del rogo.

Esplosioni e paura tra i residenti

Nella zona colpita sono state udite diverse esplosioni. Si tratta con ogni probabilità di materiali presenti nelle abitazioni, come serbatoi, apparecchi elettrici e veicoli coinvolti dalle fiamme. Molti residenti hanno raccontato scene di panico, con il fuoco che avanzava tra le case e il cielo coperto da una densa colonna di fumo. Nonostante la violenza dell’incendio, al momento le autorità confermano che non risultano vittime tra la popolazione. Un vigile del fuoco è rimasto ferito in modo lieve durante le operazioni di spegnimento.

Soccorsi in azione e no‑fly zone

Per fronteggiare il rogo sono stati impiegati diversi elicotteri antincendio e numerose squadre da terra. La zona è stata dichiarata no‑fly zone temporanea per permettere ai mezzi di operare in sicurezza. Il comune ha attivato una unità di crisi e allestito centri di accoglienza per gli sfollati. Le autorità invitano i cittadini a evitare l’area interessata, chiudere porte e finestre e spegnere i sistemi di ventilazione. Il rischio principale è legato ai fumi e alle possibili sostanze tossiche sprigionate dai materiali bruciati.

Danni enormi e cause ancora da chiarire

Il bilancio dei danni è pesantissimo. Oltre 100 abitazioni distrutte, molte altre gravemente danneggiate. Intere famiglie hanno perso la casa e i propri beni in poche ore. Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite. Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’origine esatta del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news