La Boccia ci ripensa (ancora): sarà candidata in Campania

di Maria Graziosi - 14 Novembre 2025

Pensa che ti ripensa, Maria Rosaria Boccia è già al terzo annuncio in questa campagna elettorale in Campania. Prima si candida, poi fa un passo indietro. Adesso rivela che è pronta, di nuovo, a correre per uno scranno al consiglio regionale. L’ennesimo ripensa mento della Boccia non sembra spostare granché in questa competizione elettorale. Ma, dopo aver spiegato di volersi fermare a causa di un altro avviso di garanzia recapitatole, ora è tornata nell’agone campano.

Boccia ci ripensa (ancora)

Con un post la candidata ritorna in lizza, non prima però di aver invocato il solito armamentario dell’aspirante comunicatore emozionale. “Ci sono momenti in cui la vita impone una pausa, e altri in cui, con coraggio e amore, si sceglie di riprendere il cammino. Oggi torno a farlo, con la stessa passione di sempre e con una nuova consapevolezza: quella di chi ha attraversato la tempesta e ha deciso di trasformarla in forza”. Ci mancano solo i due lupi interiori: “Riparto per la mia terra, con la determinazione di contribuire a costruire una regione che offra opportunità, dignità e benessere a tutti”.

Il pendolo di Boccia

Certo è irrituale, e di sicuro non è consueto, che un candidato prima si presenti, poi si ritiri, quindi ritorni in lizza. In fondo, però, la comunicazione è anche se non soprattutto questo. Esplorare nuovi mondi. Boccia, dunque, dopo essersi prima presentata, e quindi ritirata, ora ci ripensa e torna “disponibile” a farsi votare. Ammesso, e non concesso, che la lista in cui s’era presentata (sia a Napoli che nel collegio di Salerno) dopo le formalità di rito e tutta la burocrazia necessaria a ufficializzare una candidatura sia, effettivamente, mai cambiata.