Attualità

La Giornata del Gatto: storia, numeri e curiosità sul felino più amato dagli italiani

In Italia circa 12 milioni di felini domestici, il 17,4% delle famiglie ne ospita uno

di Giorgio Brescia - 17 Febbraio 2026

Il 17 febbraio in Italia si celebra la Giornata nazionale del gatto, un appuntamento che dal 1990 onora uno degli animali domestici più diffusi e amati. La ricorrenza, scelta per motivi simbolici legati alla libertà e al numero 17, anche l’occasione per celebrare il ruolo dei gatti nelle nostre case e nelle nostre vite. Oggi si svolgono eventi, iniziative di adozione e momenti di sensibilizzazione in tutto il Paese.

Perché il 17 febbraio e com’è nata la giornata

La Giornata nazionale del gatto istituita nel 1990 deve la sua nascita a un’iniziativa della giornalista Claudia Angeletti sulla rivista Tuttogatto, attraverso un referendum tra i lettori che scelsero proprio il 17 febbraio per celebrare il felino domestico. La data, non casuale: febbraio il mese associato al segno zodiacale dell’Acquario, simbolo di spiriti liberi e anticonformisti, proprio come i gatti. E il numero 17 richiama, secondo la tradizione numerologica latina, la parola VIXI (“ho vissuto”), evocando la leggenda delle molte vite del gatto.

I numeri dei gatti in Italia

Secondo dati Istat aggiornati, in Italia circa il 17,4% delle famiglie ospita almeno un gatto, con un totale stimato di quasi 12 milioni di felini condivisi con i propri proprietari. Questa larga diffusione fa dei gatti uno degli animali domestici più popolari, spesso apprezzati per la loro indipendenza, la compagnia silenziosa e la capacità di adattarsi alla vita in appartamento.

Le curiosità

I gatti, non solo compagni di casa: la loro presenza associata anche a diversi benefici psicologici e sociali. In ambiti come la pet therapy, la compagnia felina viene utilizzata per favorire il benessere emotivo di persone anziane o con difficoltà di socializzazione. I felini domestici mostrano comportamenti affettivi come fare le fusa, “impastare” con le zampe o seguire con lo sguardo i loro umani. E molte comunità animaliste organizzano proprio oggi incontri, eventi di adozione e attività di sensibilizzazione per il benessere dei gatti randagi o domestici.

Gli eventi in Italia

In molte città italiane una giornata come occasione per eventi dedicati ai felini: dalle mostre fotografiche alle conferenze di esperti di comportamento animale, fino alle iniziative delle associazioni che promuovono l’adozione responsabile. La ricorrenza viene spesso festeggiata anche sui social network con foto e storie di gatti, contribuendo a diffondere la cultura della cura degli animali.