Attualità

La “Luna di sangue” non sarà visibile in Italia

L'eclissi sarà parziale in Asia centrale e in gran parte del Sud America

di Redazione - 3 Marzo 2026

Manca poco all’eclissi totale di luna, il primo grande evento astronomico del 2026. Caratterizzata dal tipico colore rosso scuro – e per questo soprannominata “Luna di sangue” – si verificherà quando disco lunare, Sole e Terra saranno perfettamente allineati e il satellite entrerà nel cono d’ombra terrestre.

La spiegazione degli esperti della Nasa

Come spiega la Nasa avviene quando la Terra passa direttamente tra il Sole e la Luna, proiettando un’ombra enorme sulla superficie lunare e tingendo la Luna di un intenso rosso-arancio. Questo allineamento può verificarsi solo durante la fase di Luna piena.

È possibile osservare un’eclissi lunare senza attrezzature speciali. Per un’esperienza di osservazione più immersiva, bisogna tuttavia cercare un ambiente buio, lontano dalle luci intense. Anche un binocolo o un telescopio possono essere utili.

Perché si chiama Luna di sangue

Durante un’eclissi lunare totale, la Luna appare di colore rosso scuro o arancione, perché la Terra impedisce alla maggior parte della luce del Sole di raggiungerla, e la luce che arriva alla superficie lunare viene filtrata attraverso una spessa fetta dell’atmosfera terrestre.

Dove vederla

L’eclissi totale non sarà visibile in Italia. Il tutto si verificherà a partire dalle 12.04 ora italiana per finire circa un’ora più tardi. Lo spettacolo sarà “riservato” a chi vive in Asia orientale e Australia, per tutta la notte nel Pacifico e nelle prime ore del mattino in Nord e Centro America e nell’estremo ovest del Sud America. L’eclissi sarà parziale in Asia centrale e in gran parte del Sud America. Per poter ammirare la Luna di sangue ci si dovrà affidare alle numerose dirette online.