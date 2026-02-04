Torino

La Metropolitana compie vent’anni e ha cambiato il volto di Torino

di Redazione - 4 Febbraio 2026

Torino celebra i vent’anni della Linea 1 della metropolitana, l’opera che ha segnato una svolta nella mobilità urbana della città. L’inaugurazione risale al 4 febbraio 2006, alla vigilia delle Olimpiadi Invernali, quando entrò in funzione la tratta Fermi–XVIII Dicembre, portando nel capoluogo piemontese la prima metropolitana automatica d’Italia. Un progetto avviato negli anni Novanta e sostenuto dai finanziamenti della Legge Obiettivo che, a distanza di due decenni, si è affermato come infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio.

I numeri ne confermano il ruolo centrale: in vent’anni di esercizio la Linea 1 ha trasportato complessivamente oltre 635 milioni di passeggeri, raggiungendo il massimo storico di 42 milioni di utenti nel 2019. Dati che la collocano come asse portante del trasporto pubblico torinese.

Gli effetti si riflettono anche sulla città in superficie. Lungo il tracciato della metropolitana il traffico veicolare si è ridotto del 13% tra il 2011 e il 2022, con una diminuzione che arriva al 42% su corso Francia. In termini assoluti, ogni anno circa 12.600 veicoli in meno percorrono uno dei principali assi urbani, con ricadute positive sulla qualità dell’aria e sulla vivibilità dei quartieri interessati. La linea ha inoltre rafforzato il collegamento tra il centro e la prima cintura ovest e sud, accompagnando i processi di riconversione di ex aree industriali in nuovi insediamenti residenziali e universitari.

Accanto alla funzione di trasporto, la metropolitana ha sviluppato una dimensione culturale e sociale. Il progetto Museo nel Metrò, curato da Ugo Nespolo, ha trasformato le stazioni in spazi narrativi dedicati alla storia e all’identità cittadina. Centrale, fin dalla fase progettuale, è stata anche l’attenzione all’accessibilità: il confronto con le associazioni ha portato alla realizzazione di stazioni prive di barriere architettoniche, dotate di ascensori, percorsi tattili e sistemi di sicurezza.

I lavori hanno restituito alla città anche importanti testimonianze archeologiche, come la necropoli longobarda emersa durante gli scavi, un ritrovamento di rilievo internazionale. Oggi, a vent’anni dalla prima corsa, la Linea 1 continua a evolversi. Con l’estensione verso Cascine Vica e l’aggiornamento ai sistemi digitali per treni più capienti, Torino guarda al futuro della mobilità sostenibile partendo da risultati consolidati. L’infrastruttura avviata vent’anni fa si conferma così un patrimonio centrale per la città, rendendola più moderna, connessa e vivibile.

ilTorinese.it TorinoClick (foto Michele D’Ottavio)