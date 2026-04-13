Esteri

La missione di Papa Leone, il messaggio di Mattarella: “Nessuno indifferente alla pace”

Il Capo dello Stato: "Il richiamo del Pontefice contribuirà ad alimentare la consapevolezza per salvaguardare la dignità dell'uomo"

di Cristiana Flaminio - 13 Aprile 2026

Il messaggio del Presidente Sergio Mattarella a Papa Leone per l’inizio del suo viaggio apostolico in Africa parte, ovviamente, dal tema della pace. “Il forte richiamo alla pace, così urgente in tempi tanto tribolati, al pari dell’invito all’unità e alla fraternità, contribuirà ad alimentare la consapevolezza dell’indispensabile contributo che ogni individuo e ogni collettività sono chiamati a fornire per superare le divisioni e salvaguardare la dignità dell’uomo. Sono certo che nessuno potrà rimanere indifferente rispetto a questi solenni appelli, rivolti soprattutto alle ultime generazioni, chiamate ad assumere la responsabilità e vivere la gioia del divenire fecondo seme di progresso sociale ed economico per i rispettivi Paesi e comunità”.

Mattarella e il messaggio a Papa Leone

Per l’Italia, ma soprattutto per l’Europa, l’Africa rappresenta un tema prima ancora che un luogo fisico. Mattarella lo sa e nel suo messaggio a Papa Leone, citando l’amatissimo Sant’Agostino, lo ribadisce: “In Africa, il continente con la popolazione più giovane del mondo, il cristianesimo ha radici antiche e profonde, come testimoniano i luoghi di Sant’Agostino, Padre della Chiesa, dai quali il Suo itinerario prenderà avvio. Il continente giovane è protagonista di straordinari cambiamenti e foriero di grandi speranze. Il suo destino è fortemente legato a quello dell’Europa e dell’Italia”. E aggiunge: “Condividiamo la responsabilità di individuare assieme le risposte a tutte le sfide principali del nostro tempo, dalle ripercussioni di guerre e conflitti alla globalizzazione, dalle divisioni settarie alla pressione demografica e migratoria, dall’uso delle risorse naturali alla crisi climatica”.

“Una missione che dà fiducia e sostegno”

Sergio Mattarella quindi riferisce direttamente a Papa Leone che il suo viaggio in terra africana è guardato con interesse, e naturalmente speranza, da tanti: “La missione della Santità Vostra in Paesi desiderosi di riconciliazione e speranza consentirà di esprimere fiducia e sostegno a quanti – in contesti talvolta molto difficili, anche per le prospettive del dialogo interreligioso – sono impegnati a promuovere i valori del rispetto e della convivenza armoniosa, basi essenziali per costruire un orizzonte di stabilità a beneficio e tutela di tutti”.