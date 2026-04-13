Esteri

Trump attacca Papa Leone XIV: affondo senza precedenti della Casa Bianca contro il Vaticano

di Giuseppe Ariola - 13 Aprile 2026

Donald Trump contro tutti: il presidente Usa non risparmia Papa Leone dalle sue ormai note sferzate a mezzo social. In un lungo post pubblicato su Truth l’inquilino della Casa Bianca ha attaccato frontalmente il pontefice per il suo appello alla pace, definendolo “debole sulla criminalità” e “pessimo in politica estera”. Trump ha inoltre ricamato sulla stessa elezione del Papa, sostenendo che Leone XIV sarebbe stato scelto “solo perché americano” e per gestire meglio i rapporti con la sua amministrazione. “Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano”, ha scritto il presidente con il consueto stile di chi è in preda a un delirio di onnipotenza. Il “peccato” di Leone XIV sarebbe quello di aver invitato i leader mondiali a fermare i conflitti, criticando implicitamente le operazioni militari e l’escalation in scenari internazionali come Iran.

Le invettive di Trump contro il Papa….

Già durante le celebrazioni pasquali, ma anche successivamente, il Papa ha ribadito una linea chiara: “Dio non benedice alcun conflitto” e la pace può nascere solo dal dialogo tra i popoli. Un messaggio che molti osservatori hanno interpretato come una critica indiretta alla politica estera americana. Di certo è così che l’ha vista Donald Trump che nelle sue invettive contro Leone XIV ha detto di non volere un Papa che accusa gli Usa per quanto fatto in Venezuela e Iran. Poi, per non farsi mancare proprio nulla, il presidente Usa ha dichiarato di preferire il fratello del pontefice, Louis, definendolo “totalmente MAGA. Lui ha capito tutto e Leone no!”. Infine, un passaggio che suona come un avvertimento: “Leone dovrebbe darsi una regolata come Papa”. “Sta danneggiando la Chiesa cattolica”, è la chiosa.