Politica

La partita della leadership del centrosinistra

di Giuseppe Ariola - 29 Marzo 2026

Sempre meno sottovoce, nel centrosinistra la partita per la leadership resta aperta e tutt’altro che lineare. A oggi, la competizione principale resta quella tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il quadro però è reso particolarmente complesso da dinamiche interne e variabili esterne che potrebbero ridefinire gli equilibri nei prossimi mesi. Senza contare che manca ancora un accordo su come sarà individuato il capo della coalizione che dovrà sfidare quella guidata da Giorgia Meloni. Un punto sul quale inciderà e non poco l’eventuale approvazione della nuova legge elettorale proposta dal centrodestra. Lo Stabilicum, infatti, non lascia margine di successo a chi si presenta fuori da schieramenti formalizzati prima del voto e ben individuabili sulla scheda elettorale. Con tanto del nome del candidato premier da indicare al momento della presentazione del programma.

I problemi in casa Pd

Oltretutto, la segretaria del Partito Democratico si trova in una posizione delicata. Se da un lato ha consolidato la propria immagine, dall’altro deve fare i conti con una crescente insofferenza interna. In particolar modo per aver soffocato l’anima riformista del partito, spostando l’asse molto più a sinistra. Le correnti dem, mai realmente sopite e di certo non disposte alla rassegnazione, osservano la linea politica impressa dalla Schlein. Con attenzione e non senza scetticismo. Il rischio è quello di una leadership formalmente riconosciuta ma politicamente indebolita. E un eventuale percorso di primarie di coalizione potrebbe regalare sorprese inaspettate. Sul fronte opposto, Giuseppe Conte continua a lavorare per accreditarsi come volto del campo progressista. Tuttavia, anche per lui non mancano le incognite: la capacità di costruire alleanze stabili resta tutta da dimostrare, così come la tenuta del Movimento in un contesto sempre più competitivo sui temi da sempre cari agli ex grillini.

Tra tatticismi e di opportunità

In questo scenario già complesso si inserisce la variabile rappresentata da Matteo Renzi. L’ex presidente del Consiglio, forte di una posizione più fluida e meno vincolata agli equilibri del campo largo, potrebbe tentare una mossa a sorpresa. L’ipotesi di sostenere una figura presentata come civica. Silvia Salis, si inserisce proprio in questa logica: sparigliare le carte e proporre un profilo capace di parlare a un elettorato più ampio, fuori dai tradizionali schemi di partito. L’eventuale candidatura di Salis, nonostante lei si sia detta contraria alle primarie, rappresenterebbe, però, un elemento di rottura significativo. Da un lato, potrebbe attrarre consenso tra chi cerca un’alternativa ai leader già noti. Dall’altro, rischierebbe di accentuare le divisioni, soprattutto se percepita come una manovra tattica più che come una reale apertura alla società civile.

Le primarie restano il vero nodo per la leadership del centrosinistra

Il nodo centrale resta dunque quello delle primarie: se e come verranno organizzate, con quali regole e con quali candidati. Per Schlein, la sfida è duplice: consolidare la propria leadership interna e dimostrare di poter essere competitiva in un confronto aperto. Per Conte, invece, si tratta di capire se convenga davvero misurarsi in un’arena che potrebbe esporre il Movimento a nuovi rischi. Non è un caso che i pentastellati preferirebbero risolvere la questione della leadership del centrosinistra trovando un’alternativa alle primarie. In sostanza, quella in corso nel campo progressista, più che una semplice competizione tra due figure, è una partita a più livelli, in cui pesano equilibri interni, strategie di coalizione e ambizioni personali. E dove, come spesso accade in politica, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.