La Rai svela il piano per i Giochi di Milano-Cortina, 250 ore di diretta e 2 canali dedicati

di Italpress - 30 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – 250 ore di dirette, due canali in chiaro dedicati, il tutto visibile live e on demand su Rai Play. Questo il piano di Rai Sport per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, presentato nel corso di una conferenza stampa nella sede dell’emittente in via Severo, a Roma. Ogni giorno, per tutta la durata dell’evento, la programmazione di Rai 2 sarà dedicata alla rassegna a cinque cerchi. Resteranno invariati soltanto gli orari del telegiornale. In caso di concomitanza di eventi, oltre alla seconda rete sarà aperta quattro ore al giorno anche Rai Sport HD, in modo da poter seguire due gare in contemporanea. Un viaggio che, sottolinea il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, è “iniziato già da parecchio. Grazie alla Torcia Olimpica, abbiamo raccontato i territori toccati dal suo percorso, ma è solo un esempio di quello che abbiamo fatto in tutto questo cammino”. Tra gli appuntamenti farà eccezione soltanto la cerimonia di apertura di venerdì 6 febbraio, che verrà trasmessa in diretta su Rai 1 e per la quale il vicedirettore delegato di Rai Sport, Auro Bulbarelli, annuncia “una sorpresa clamorosa del capo dello Stato, Sergio Mattarella, paragonabile a quanto avvenuto nel 2012 a Londra con la Regina Elisabetta e James Bond”.

“La Rai e lo sport è un racconto che accompagna la nostra nazione da sempre – ha detto l’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi -. L’identità tra Rai e sport italiano continua ed è tra i valori fondanti della televisione”, ha aggiunto, sottolineando che “il servizio pubblico farà uno sforzo straordinario dal punto di vista economico e produttivo”, e che negli ultimi cinque anni “la Rai ha investito oltre un miliardo di euro in diritti sportivi”. Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è convinto che “una parte rilevante del successo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi dipenderà dallo sforzo produttivo straordinario che Rai sta mettendo in campo”. La giornata olimpica inizierà alle 8:45 (8:30 il sabato e la domenica) con la rubrica “Mattina Olimpica”. Intorno alle 11:30 andrà in onda il primo “TG Olimpico”, che vedrà altre tre edizioni svolgersi alle 15, alle 17 e alle 19. Tante le postazioni della Rai nel vasto territorio protagonista dei Giochi, tra le quali spicca quella all’Arco della Pace di Milano, oltre a quelle nelle tre sedi di Casa Italia a Cortina, Livigno e ovviamente nel capoluogo lombardo.

Dalle 9 al via la diretta delle gare, che termineranno ogni giorno intorno alle 22:45. Lo spettacolo proseguirà però con la rubrica “Notti Olimpiche”, mentre da mezzanotte circa alle 8 del mattino Rai 2 mostrerà un “best of” della giornata appena conclusa. Tantissime ore di contenuti anche sulla radio, con Rai Radio 1 come rete di riferimento e “Tutta l’Olimpiade invernale minuto per minuto” come trasmissione principale (ma non l’unica) per seguire Milano Cortina via audio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).