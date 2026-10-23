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La Russa insulta Letizia Moratti. Scoppia il caso, poi arrivano le scuse

Piccola bufera nel centrodestra dopo la diffusione di un fuorionda del presidente del Senato, che offende l’ex sindaca di Milano. Forza Italia chiede le scuse, La Russa ammette: "Parole sbagliate". Moratti chiude la polemica: "Incidente chiuso"

di Lino Sasso - 23 Ottobre 2026

Un fuorionda di La Russa, gli insulti a Letizia Moratti e le tensioni all’interno del centrodestra. È polemica per le parole pronunciate dal presidente del Senato durante la manifestazione di lunedì scorso a Milano, organizzata dopo gli episodi di guerriglia urbana che hanno interessato il capoluogo lombardo. A far esplodere il caso è un video pubblicato su Instagram da The Journalai, nel quale si sente la seconda carica dello Stato rivolgere espressioni offensive all’ex sindaca di Milano, oggi europarlamentare di Forza Italia. L’episodio si verifica durante un momento di incertezza nella gestione degli interventi sul palco.

Cosa è successo

Moratti chiede il microfono alla leghista Silvia Sardone, mentre tra i presenti emerge una discussione su chi debba prendere la parola. Nel filmato diffuso sui social si sente La Russa definire Moratti “una cretina”, accompagnando l’espressione con un’altra frase non proprio lusinghiera. Parole che provocano la reazione di Forza Italia, con la richiesta di scuse al presidente del Senato. La vicenda ha così rischiato di trasformarsi in un nuovo motivo di attrito tra gli alleati della maggioranza. Di fronte alle polemiche, La Russa interviene con una dichiarazione nella quale riconosce di aver utilizzato espressioni inappropriate, ma prova anche a spiegare il contesto in cui sono state pronunciate. “Mi spiace sinceramente che un fuorionda parziale e apparentemente inspiegabile abbia riportato alcune mie parole nei confronti della signora Moratti che anche io giudico maleducate”, afferma il presidente del Senato.

La precisazione di La Russa

La Russa racconta che, poco prima dell’episodio, alcuni partecipanti gli avrebbero riferito di un atteggiamento dell’ex sindaca legato all’ordine degli interventi. Una ricostruzione sulla quale, tuttavia, precisa di non avere certezze. Il presidente del Senato sottolinea inoltre di aver aderito alla manifestazione esclusivamente per testimoniare la propria vicinanza alle forze dell’ordine, senza alcuna intenzione di intervenire dal palco. Secondo La Russa, le espressioni finite nel video sarebbero state pronunciate nel tentativo di evitare che la discussione degenerasse. “Con le parole captate fuori onda che considero sbagliate, volutamente esagerate, ho inteso bloccare qualsiasi disputa da parte dei presenti”, spiega. Infine, ribadisce il proprio dispiacere per l’accaduto, precisando che l’episodio non modifica la considerazione personale nei confronti dell’ex prima cittadina milanese.

Moratti chiude il caso

A mettere fine alla polemica è la stessa Letizia Moratti. Interpellata sulla vicenda, l’europarlamentare e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia sceglie di non alimentare lo scontro. “È un incidente chiuso. No comment”, dichiara, liquidando così il caso senza ulteriori considerazioni. La risposta di Moratti arriva dopo la presa di posizione del suo partito e le spiegazioni del presidente del Senato. Una chiusura che sembra allontanare il rischio di ulteriori tensioni politiche, almeno sul piano pubblico. Resta però l’imbarazzo per un episodio che ha portato alla luce le frizioni tra esponenti della coalizione durante una manifestazione pensata per mostrare unità. Un fuorionda che, nel giro di poche ore, ha spostato l’attenzione dal tema della sicurezza allo scontro tra due figure di primo piano del centrodestra.

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