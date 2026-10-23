Cultura & Spettacolo

Claudio Chiappucci il Diablo conquista Milano tra sporte mondanità

di Angelina De Santis - 23 Ottobre 2026

Milano rende omaggio a uno dei protagonisti più amati della storia del ciclismo italiano. Mercoledì 21 ottobre, il Just Me ha ospitato la presentazione di “I luoghi del Diablo”, il libro di Claudio Chiappucci scritto insieme a Federico Vergari e pubblicato da DFG Lab, che ha ottenuto il Premio Selezione Bancarella Sport 2026.

Una serata che ha riportato sotto i riflettori il campione capace di entusiasmare intere generazioni con le sue imprese sulle montagne del Tour de France e del Giro d’Italia. Soprannominato Diablo per il suo temperamento combattivo, Chiappucci ha raccontato attraverso le pagine del volume i luoghi che hanno segnato la sua carriera, restituendo al pubblico il ritratto di un atleta entrato nell’immaginario collettivo. A festeggiarlo, in uno degli indirizzi più frequentati della mondanità milanese, sono arrivati numerosi protagonisti del ciclismo, a cominciare da Gianni Bugno e Gilberto Simoni. Presenti anche Evgenij Berzin, Giuseppe Calcaterra, Marco Tizza, Nicola Miceli e Stefano Allocchio, direttore del Giro d’Italia.

Tra gli ospiti anche Marco Bellavia, legato al campione da un rapporto di amicizia. A trasformare la presentazione in un appuntamento mondano è stato Anthony Russo, noto pr milanese, che ha firmato il party nella cornice del Just Me, da anni punto di riferimento della vita notturna cittadina. Tra ricordi sportivi e incontri tra vecchi amici, la serata ha confermato quanto il nome di Chiappucci conservi un fascino particolare anche lontano dalle competizioni, soprattutto per chi ricorda le sue leggendarie fughe in salita.

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