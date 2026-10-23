Cronaca

Uccide la fidanzata a Varese, si costituisce in Abruzzo

Fermato un 53enne, la confessione davanti ai magistrati. Scattano le indagini

di Redazione - 23 Ottobre 2026

Uccide la fidanzata a Vergiate, in provincia di Varese e si costituisce in Abruzzo. È stato fermato ad Avezzano, dai carabinieri della locale compagnia presso cui si era spontaneamente consegnato, un uomo di 53 anni, originario proprio de L’Aquila. Si è auto-accusato di aver ucciso a coltellate, nella mattinata di ieri, 22 ottobre, la compagna 36enne di origini straniere. Il 53enne è stato ascoltato anche dai magistrati davanti ai quali ha confessato ogni sua responsabilità. Intanto le indagini sono già partite. Dovranno fare chiarezza e verificare le dichiarazioni fornite dall’uomo agli stessi inquirenti.

Uccide la fidanzata a Varese, si costituisce in Abruzzo

Il delitto si è verificato a Vergiate, in provincia di Varese. Come riporta l’Ansa, sarebbe stato il compagno Marco Panichi a dichiararsi colpevole del femminicidio. Avrebbe aggredito la compagna a coltellate, sferrandole numerosi fendenti. L’uomo, che ha confessato ogni accusa davanti al procuratore Maurizio Maria Cerrato, è stato trasferito in stato di fermo presso la casa circondariale di Avezzano. Dove rimane a disposizione delle autorità giudiziarie.

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