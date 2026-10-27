“La storia all’arte serve anche ai ragazzi degli istituti tecnici”

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Marilena Fiori e il libro "Il colore. Voce dell’anima" (Castelvecchi)

di Askanews - 27 Ottobre 2026

Roma, 27 ott. (askanews) – “La storia dell’arte contribuisce in maniera estremamente significativa alla formazione di un ragazzo di un istituto tecnico-professionale, perché può essere considerata una vera e propria palestra di competenze, in quanto allena delle capacità che il ragazzo può poi sfruttare nel mondo professionale” così Marilena Fiori, storica dell’arte e insegnante, è intervenuta oggi a margine della presentazione del suo libro, “Il colore. Voce dell’anima”. (Castelvecchi editore). L’evento, organizzato da Consenso Europa e ospitato presso la Sala dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, è stata l’occasione per dibattere del reinserimento dell’insegnamento della Storia dell’arte negli istituti tecnici e professionali. “La storia dell’arte serve a dare una visione più ampia – ha spiegato Fiori – perché la storia dell’arte mette l’artista con la sua visione sulle spalle del tecnico e gli permette di vedere non soltanto cosa sta facendo, come lo sta facendo, ma per chi e per quale fine più alto”. All’evento sono intervenuti l’On. Irene Manzi, l’On. Giovanna Miele, l’On. Chiara Tenerini, la Senatrice Barbara Floridia, Giuseppe Russo (Capo della Segreteria Tecnica del Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito), Andrea Costa (esperto del Ministero della Salute) e Stefano Colarieti ( Consenso Europa).